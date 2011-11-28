10 کشتی گیر مازنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام نوری زاده اظهار داشت: از 22 کشتی گیر دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد، 10 کشتی گیر مازندرانی بوده که در اردوی آماده سازی تیم ملی با حریفان برای تصاحب دوبنده تیم رقابت خواهند کرد.

وی افزود: مسعود اسماعیل ‌پور، سید احمد محمدی و بهنام احسان‌ پور در وزن 60 کیلوگرم، مهدی تقوی و محمد یوسفی در وزن 66 کیلوگرم، مرتضی رضایی قلعه در 74 کیلوگرم، رضا یزدانی و حامد طالبی زرین ‌کمر در وزن 96 کیلوگرم و کمیل قاسمی و جابر صادق ‌زاده در وزن 120 کیلوگرم، 10 کشتی‌گیر مازندرانی حاضر در اردوی گزینشی المپیک لندن در تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور هستند.

دبیر هیئت کشتی مازندران افزود: این اردو پس از پایان هفته چهارم لیگ برتر کشتی آزاد کشور، از فردا در خانه کشتی تهران آغاز می شود و به مدت یک هفته، کشتی گیران زیر نظر مربیان به انجام تمرین خواهند پرداخت.

مسابقه کشتی آزاد گزینشی سهمیه 2012 المپیک روزهای 17 تا 20 آذر برگزار می‌شود.



