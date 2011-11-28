یزد شرایط میزبانی از مسابقات ورزشی را داراست

عزیز الله سیفی در حاشیه برگزاری بازی بین تیم های ملی فوتسال ایران و کرواسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری مسابقات ملی و بین المللی در پیشرفت و توسعه ورزش استان و شهر یزد مؤثر است.

وی با اشاره به اینکه جلسات هماهنگی بسیاری برای برگزاری هرچه بهتر و منظم تر بازی های فوتسال ایران و کرواسی در یزد برگزار شد، افزود: به نظر من میزبانی این مسابقات بی نقص بود.

سیفی با بیان اینکه برگزاری مسابقات ملی و بین المللی در شهر و استان یزد از اهمیت و ویژگی بالایی برخوردار است، گفت: برگزاری چنین مسابقاتی بهترین فرصت برای آشنایی کشورهای دیگر از شهر و استان و جاذبه های تاریخی و گردشگری آن است که این خود نیز باعث رونق در بخش جذب توریسم و گردشگری و به تبع آن رونق در بخش اقتصادی است.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه شهرستان یزد دارای ظرفیتهای لازم برای میزبانی این چنین مسابقاتی است، افزود: بدون شک میزبانی شایسته یزد در برگزاری مسابقه فوتسال ایران و بلژیک در سال گذشته باعث اعتماد ویژه مسئولان ورزش کشور شده و زمینه برگزاری این مسابقه را فراهم آورده است.

دیدار دوستانه میان تیم های ملی فوتسال ایران و کرواسی امروز و دیروز، ششم و هفتم آذرماه در سالن ورزشی شاهدیه یزد برگزار شد.

در دیدار دیروز دو تیم به نتیجه تساوی دست یافتند و امروز نیز یزد با پنج گل تیم کرواسی را روانه کشورش کرد.