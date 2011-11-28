مازندران 5000 هیئت مذهبی ثبت شده دارد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام ناصرشکریان عصر دوشنبه در جلسه ستاد شئونات و مناسبت های مذهبی مازندران اظهار داشت: 25 جلسه برای جلوکیری از آسیب های اجتماعی در استان برگزار تا در مناسبت های مذهبی از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.



وی افزود: سیاست برگزاری این جلسات قناع بخشی به مسائل فکری مجالس در ایام سوگواری وعزاداری و مقابله با آسیب های اجتماعی است.



شکریان گفت: از روش های اصیل عزاداری در مساجد باید استفاده و اصلاح صیانت تعزیه خوانی در مراسم عزاداری نظارت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: اشعاری که مداحان برای عزاداری استفاده می کنند رعایت شود و در خواندن اشعار از ریتم و آهنگ مناسب و ارتقای فرهنگ مداحی در عزاداریها استفاده شود.



وی یادآورشد: سازماندهی مداحان مذهبی توسط سازمان تبلیغات، تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورایی، مداحی و سخنرانی و سرکشی هیت های مذهبی در این ایام باید صورت گیرد.

وی تاکید کرد: فضای شهرها باید توسط شهرداریها به فضای محرم و عزاداری تبدیل شود.

شکریان با اشاره برخی افراد با آرایشهای مخصوص نظاره گر مراسم عزاداری هستند، افزود: با این گونه مسائل با همکاری نیروی انتظامی این مشکل را رفع کنید.

وی گفت: پنج هزار و 63 هیئت مذهبی ثبت شده در مازندران شناسایی شده است.