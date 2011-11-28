به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از پیروزی 2 بر صفر تیم فوتبال فولاد خوزستان برابر صنعت نفت آبادان و صعود این تیم به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از بازی نسبتا ضعیفی که برابر سپاهان در لیگ برتر داشتیم، جوانان ما امروز بازی زیبای را به نمایش گذاشته و جبران مافات کردند.

وی در مورد غیبت خیرالله ویسی، امید خورج، جابا موجیری و رضا نوروزی در این بازی اظهار داشت: در این مسابقه می‌توانستیم از این چند بازیکن مطرح استفاده کنیم اما تصمیم گرفتیم به آنها بیشتر استراحت بدهیم تا در بازی حساس هفته جاری برابر راه‌آهن با تمام قوا به میدان برویم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با بیان اینکه کم کم به اهدافی که دنبال آن بودیم، دست پیدا می‌کنیم، خاطرنشان کرد: میانگین سنی بازیکنان ما امروز بین 19 تا 21 سال بود و این نشان می‌دهد در فوتبال خوزستان جوانان بااستعدادی یافت می‌شوند تا بتواند تا چند سال فوتبال خوزستان را بیمه کنند.

وی افزود: اگر تماشاگران آبادانی مانند فولادی‌ها صبوری کند و اجازه دهند همانند تیم فولاد جوانان بیشتری در این تیم پا به میدان بگذارند، فوتبال این شهر پر از استعداد است و این تیم می‌تواند با استفاده از این استعدادها در آینده به شرایط مطلوبی برسد. البته امیدوارم هرچه زودتر صنعت نفت به شرایط آرمانی بازگردد زیرا موفقیت فوتبال آبادان یعنی موفقیت فوتبال کشور.

جلالی با بیان اینکه صنعت نفت آبادان امروز فوتبال بدی را ارائه نکرد اما بازیکنان فولاد با انگیزه‌تر و مصمم‌تر بودند که توانستند حریف خودشان را شکست دهند، در پایان گفت: جام حذفی را دست کم نگرفتیم و برای قهرمانی در آن برنامه داریم زیرا می‌توانیم با سه پیروزی دیگر نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باشیم.

تیم فوتبال فولادخوزستان عصر امروز دوشنبه با پیروزی 2 بر صفر برابر صنعت نفت آبادان به مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌‎های کشور صعود کرد.