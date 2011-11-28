کمربندی غربی باقرشهر هر چه سریعتر به بهره برداری برسد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند عصر دوشنبه از پروژه احداث کمربندی غربی باقرشهر بازدید کرده و در جریان این بازدید، در جمع خبرنگاران بیان داشت: حجم ترافیک محور تهران - قم، امان مردم صبور باقرشهر را بریده است و به همین دلیل، از مدیر فنی و عمرانی شهرداری خواسته می شود که با توجه به ترافیک موجود در محور قدیم تهران - قم و ایجاد مشکلات زیاد برای شهروندان، هرچه سریعتر نسبت به تکمیل این کمربندی اقدام شود.

وی ادامه داد: از مسئولان استانداری تهران درخواست می شود تا با توجه به اهمیت این طرح و نقش آن در کاهش ترافیک روزهای پایان هفته و روزهای منتهی به تعطیلات و مناسبتهای مختلف، همکاریهای لازم را برای تسریع در روند عملیاتی و راه اندازی پروژه صورت دهند.

شهردار باقرشهر تأکید کرد: با اجرای طرح ایجاد کمربندی غربی باقرشهر، در تردد وسایط نقلیه سنگین تسهیل خواهد شد و این امر مهم، نقش بسزایی در کاهش ترافیک و آلودگی شهری خواهد داشت.

وی ضمن تصریح این مسئله که با تکمیل و بهره برداری از این طرح، شهروندان باقرشهر نفس راحتی خواهند کشید، افزود: پروژه های عظیم این شهرستان نیازمند توجه مسئولان استانی برای تخصیص اعتبارات استانی و ملی است تا مردم محروم منطقه، طعم عدالت محوری را بچشند.