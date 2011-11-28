به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلجان گفت: بنیاد اندیشه اسلامی در دو سال اخیر اهمیت ویژه‌ای برای مناسبت‌های مختلف از جمله پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عید نوروز، ماه رمضان و روز قدس قائل بوده و هم اکنون با توجه به قرارگرفتن در دهه اول محرم این ویژه نامه ها منتشر می شود.



وی افزود: بنیاد اندیشه اسلامی یک موسسه ایرانی - اسلامی با مخاطب جهانی است؛ بنابراین یکی از وظایف اصلی آن حرکت در مسیر شناساندن جنبه‌های مختلف و البته منحصر به فرد ایران و دین مبین اسلام است و مناسبت‌هایی مانند ماه مبارک رمضان یا ماه‌های محرم و صفر و به‌ویژه قیام عاشورا، نقش مهمی در فرهنگ اسلامی و شیعی ایفا می‌کنند و ما همواره برنامه‌های ویژه‌ای برای چنین مناسبت‌هایی داشته‌ایم و این روند را ادامه خواهیم داد.



مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی درباره فعالیت امسال این بنیاد گفت: مجله‌های انگلیسی زبان زمزم و ایران امروز، مجله روسی زبان سخن ایران، مجله عرب زبان الوحده، مجله فرانسوی زبان لومساژ و مجله اردو زبان ایران نوین به طور ویژه به ماه محرم و واقعه عاشورا خواهند پرداخت.



وی در مورد علت انتخاب این مجله‌ها گفت: این انتخاب‌ها کاملا هدفمند بوده است، مثلا شبه قاره هند و پاکستان در این دو کشور میلیون‌ها عاشق امام حسین(ع) وجود دارد و ما با یک جمعیت بزرگ روبرو هستیم که تشنه دریافت پیام عاشورا هستند آن هم در موقعیتی که دولت‌های این دو کشور چندان به خواست مسلمانان توجه نشان نمی‌دهند و این یک موقعیت بسیار خوب برای مجله اردوزبانِ ایران نوین به شمار می‌رود.



گلجان افزود: مخاطب مجله زمزم کودکان و نوجوانان هستند و ما باید مفاهیم ارزشمند و انسان‌ساز عاشورا را از همین سنین در خودآگاه مخاطب نهادینه کنیم.



وی تاکید کرد: بیان آموزه‌های عاشورا و پیام قیام امام حسین(ع) با زبانی نوجوان‌پسند، کاری دشوار است که البته باید انجام شود که در غیر این صورت قافیه را به کسانی که در تلاش هستند به روش‌های مختلف اهمیت این واقعه را در ذهن نوجوانان کمرنگ کنند، خواهیم باخت.



مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی مهم‌ترین هدف از انتشار این ویژه‌نامه‌ها را انتشار پیام و دستاوردهای عاشورا دانست و گفت: مهم‌ترین ثمره حماسه حسینی، بیدار کردن ملت‌ها و جامعه اسلامی آن روز و جوامع شیعه و سُنی، پس از واقعه عاشورا بود و این همان چیزی است که ما امروزه در پی نشر آن هستیم.



وی افزود: ما امروز در عصری زندگی می‌کنیم که بیداری به عنوان یک رخداد در سراسر جهان چهره خود را نشان داده است و باید این آگاهی را در مخاطبان ایجاد کنیم که بیداری اسامی رخ داده، نتیجه حرکتی است که امام حسین(ع) و یاران‌شان در کربلا آغاز کردند.



بیداری اسلامی دنباله قیام عاشوراست



گلجان با بیان اینکه بیداری اسلامی کشورهای منطقه و آفریقا را دنباله قیام عاشورا می‌دانیم تصریح کرد: اعتراض‌های مردمی به حکومت‌های وابسته و دیکتاتوری و قیام آن‌ها علیه ظلم و ستم دولت‌های خودکامه، ریشه در حرکت عاشورایی و قیام فراموش نشدنی سیدالشهدا دارد. آن‌چه امروز در کشورهای عربی و آفریقایی رخ داده و ما از آن به بیداری اسلامی یاد می‌کنیم، فرصت مناسبی برای رساندن پیام عاشورا به مردم جهان و ملت‌های به پاخاسته فراهم آورده است.



وی ادامه داد: مردمی که طعم ظلم و ستم، فاصله طبقاتی و نابرابری را چشیده‌اند، محتاج فرهنگی رهایی‌بخش هستند و چه فرهنگی غنی‌تر و تاثیرگذارتر از فرهنگ عاشورایی. ما در این نشریات می‌کوشیم علاوه بر پیوند دادن بیداری اسلامی با پیام عاشورایی، به تبیین اهداف، فلسفه‌ها و انگیزه‌های قیام عاشورا بپردازیم تا پاسخگوی نیاز و خلایی که در جهان احساس می‌شود، باشیم.



مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی همچنین جنبش‌های مردم اروپا و آمریکا را نیز در راستای قیام عاشورا دانست و گفت: چندی پیش «آرون گوپتا» سردبیر روزنامه ایندیپندنت آمریکا خطاب به مردمی که تحت عنوان «جنبش اشغال وال‌استریت» و در اعتراض به نظام سرمایه‌داری و نابرابری‌های اجتماعی به خیابان‌ها ریخته‌اند، گفت نگاه شما باید به میدان التحریر مصر باشد و همان‌طور که آن‌ها تا رسیدن به خواسته‌های خود در میدان ماندند و جنگیدند، شما نیز نباید عقب‌نشینی کنید.



وی تاکید کرد: ما تنها به ویژه‌نامه‌های عاشورا اکتفا نکرده‌ایم. بنیاد اندیشه اسلامی در ادامه سیاست خود مبنی بر تغذیه محتوایی رایزنی‌های فرهنگی، 100 مقاله با موضوع عاشورا و قیام امام حسین(ع)، بیداری اسلامی، جنبش وال‌استریت و پیوند این سه، برای رایزنی‌های فرهنگی ارسال کرده است تا بتوانیم به مسئولیت سنگین خود به عنوان یک موسسه مطبوعاتی ایرانی-اسلامی به ویژه در شرایط حساس کنونی عمل کنیم.