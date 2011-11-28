به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مرتضوی، مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از شکست 2 بر صفر این تیم مقابل فولاد خوزستان که به حذف این تیم از دور مسابقات جام حذفی انجامید با بیان این مطلب اظهار داشت: در این بازی شاهد دو نیمه متفاوت از تیم صنعت نفت آبادان بودیم. بازیکنان ما در نیمه اول عملکرد ضعیفی داشتند اما در نیمه دوم به مراتب بهتر از تیم فولاد بازی کردیم.
وی در ادامه افزود: متاسفانه برخی از بازیکنان ما در این دیدار در حدواندازه خود ظاهر نشدند. با اینکه پس از بازی با تیم شهرداری تبریز در رقابتهای لیگ برتر نقاط ضعف و قوت بازیکنان را به آنها گوشزد کرده بودیم اما نتوانستند خواستههای ما را به نحو شایسته اجرا کنند.
مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در خاتمه اظهار داشت: برای چندمین بار به دلیل نتایج ضعیف هفتههای اخیر تیم صنعت نفت از مردم آبادان عذرخواهی می کنم و تنها می توانم بگویم که بازی با فولاد محک خوبی پیش از دیدار ما با تیم نفت تهران در رقابتهای لیگ برتر بود برای بازیکنان نیمکت نشینی که به آنها فرصت بازی در این دیدار داده شد و ما نیز عملکردشان را به دقت بررسی کردیم.
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