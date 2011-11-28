امروز کشور به استمرار تفکر بسیج بیش از هر زمانی نیازمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رهنما عصر دوشنبه در جمع تعدادی از بسیجیان حوزه استانداری استان افزود: بسیج امروز بیش از هر زمانی باید سنگرهای علم و دانش ومرزهای اندیشه و فرهنگ ناب اسلامی را از افکار ناصواب و وسوسههای شیطانی صیانت کند.
وی بیان کرد: همین بس که نماد بسیجی بردوش رهبر و امام ماست و بر این اساس باید جایگاه بسیج را خوب بدانیم.
رهنما اظهار داشت: مسئولیت خطیری بردوش بسیجیان است و تشکیلات بسیج امید همه مسلمان جهان و ملتهای آزاده و در بند استکبار، استبداد و استثمار است.
معاون سیاسی و امنیتی استان بسیج را سمبل شجاعت، سند افتخار، نماد پایداری، امنیت و ایثار ملت ایران و تجلیگاه عینی مجاهدتها و جانفشانیها عنوان کرد و گفت: امروز دشمنان قسم خورده دین از ذکر نام بسیج و بسیجی هم وحشت دارند.
رهنما با بیان اینکه، بسیج پرچمدار هشت سال دفاع مقدس، پیشرو در سازندگی، الگوی مقاومت و پایداری در برابر تهدیدها و فتنههای استکباری و ایادی آنها برای همیشه تاریخ بوده و هست، گفت: بسیج پیام رسان مفاهیم والای مجاهدت و شهادت به نسلهای آینده این ملت و مملکت است.
وی تصریح کرد: آرمانهای بسیج عشق و خدمت و آرمانهای امام و رهبری است و بسیجی در عرصه کار و فعالیت به جهاد برخاسته و در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و ارزشهای الهی جانانه ایستاده است.
رهنما تاکید کرد: در سال جهاد اقتصادی باید در جبران کاستیها و نارساییهای بهجای مانده از کینه ورزیهای بدخواهان اسلام و ایران و عناصر بی درد و وابسته از هیچ جوشش و تلاشی دریغ نکنیم.
