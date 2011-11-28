فروش طلاهای خارجی در یزد ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد اعلام کرد: به منظور اجرایی شدن دستورالعملهای ارسالی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر ممنوعیت ورود مصنوعات طلا و جواهر به منظور مصارف تجاری همچنین ممنوعیت ضرب هرگونه سکه طلا توسط مراجع غیر از بانک مرکزی و افزایش روزافزون عرضه مصنوعات طلای خارجی قاچاق و تقلبی در بازار، با تولید و عرضه هرگونه مصنوعات طلا و جواهر قاچاق وارداتی و سکه طلا غیرمجاز (غیر بانکی) به شدت مقابله خواهد.

این معاونت همچنین با اعلام این که تمام مصنوعات طلای قاچاق به تدریج از سطح بازار جمع ‌آوری می ‌شود، اعلام کرد: واحدهای تولیدی و توزیعی موظفند نسبت به جمع آوری محصولات یاد شده اقدام کنند.

بر این اساس هیچ فروشنده ‌ای اجازه فروش طلای خارجی قاچاق را ندارد و فروشنده ای که نسبت به عرضه طلاهای مزبور اقدام کند، متخلف است و با آن، برخورد قانونی خواهد شد.

این معاونت همچنین با برگزاری جلسه ای از مسئولان اتحادیه صنف طلا و جواهر استان یزد خواست ضمن همکاری با این سازمان نسبت به اجرایی شدن ممنوعیت عرضه طلا و جواهر قاچاق در سطح استان اقدام لازم را به عمل آورد.