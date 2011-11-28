نمایشگاه خط نقاشی عاشورایی در رودهن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر فرهنگ و ارشاد اسلامی رودهن عصر دوشنبه به مناسبت ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین(ع) و یاران با وفایش، با همکاری هنرستان فنی و حرفه ‏ای نوین‏ آفرین، نمایشگاه خط نقاشی را با عنوان "عاشورا" در رودهن افتتاح کرد.

این نمایشگاه، شامل آثار هنری هفت نفر از هنرآموزان هنرستان فنی و حرفه ‏ای نوین‏ آفرین، با موضوع عاشورا و نام مبارک ائمه اطهار و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.

نمایشگاه خط نقاشی عاشورایی در رودهن، با هدف ترویج فرهنگ شهادت، جانبازی و ایثار گشایش یافته و تا 13 آذرماه در سالن گالری "مجتمع فرهنگی و هنری وصال" رودهن دایر خواهد بود.

خط نقاشی از رشته های هنری جذاب و پرطرفدار ایرانی است که تلفیقی از نقاشی و خط را در قالبهای هنرمندانه به منصه ظهور می رساند.