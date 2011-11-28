آل خلیفه باید سرنگون شود/ کمیته حقیقت یاب راهی برای فریب مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از علما، استادان و طلاب علوم دینی بحرینی ساکن قم با صدور بیانیه‌ای با انتقاد شدید از گزارش کمیته حقیقت یاب آل خلیفه بر لزوم ادامه اعتراضات تا تحقق کامل خواسته های ملت تاکید کردند.



در این بیانیه آمده است: گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین کاملا مردود و از پایه و اساس ساقط بوده و در پی فریب دادن مردم است، این گزارش در خدمت طاغوت و برای تامین منافع ظالمانه جنایت کاران بزرگ رژیم و تبرئه آنان از جنایت های شنیعی است که علیه مردم مرتکب شده اند.



طلاب علوم دینی بحرینی تأکید کرده‌اند: گسترش اعتراض‌ها به ویژه در ماه‌های محرم و صفر می‌تواند پاسخ محکمی به این گزارش باشد و همگان باید از هیئت‌های عزاداری که همانند خواری در چشمان ظالمان و نماد پیروزی ملت است محافظت کنند، از همه مومنان می خواهیم به صورت گسترده در مجالس حسینی شرکت کنند تا ریشه‌های آن بیش از گذشته استوارتر شود.



حوزوی‌های بحرینی ساکن قم ملت بحرین را به صبر و استقامت فراخواندند و تصریح کردند: مردم باید با صبر و توکل به خداوند متعال در برابر مشکلات بایستند و بدانند که اجر و ثواب بدون مشقت و سختی حاصل نمی شود و فداکاری ها به سرانجام نخواهند رسید. شهروندان باید روحیه معنوی و ایمانی خود را در آمادگی کامل قرار دهند تا بتوانند بر دشمن خود که دشمن خدا است غلبه یابند.



استادان حوزه علمیه بر لزوم سرنگونی رژیم آل خلیفه تاکید کرده و اظهار داشتند: ملت بحرین نباید به چیزی جز سرنگونی نماد فساد و باطل راضی شوند، زیرا ادامه حضور آنان به عدم تطبیق احکام اسلامی منجر خواهد شد و ایستادگی در برابر این امر وظیفه ای همگانی است.



در بخش پایانی این بیانیه تاکید شده است: سکوت در برابر جنایت های رژیم کاملا اشتباه است و نمی توان در برابر جنایت هایی که مقامات مرتکب می شوند لبخند زد، بلکه باید با قدرت در پی تطبیق احکام شرعی بود و در برابر کسانی که با مقدساتمان دشمنی دارند و ناموس و جوانان ما را به قتل می رسانند ایستادگی کرد.

