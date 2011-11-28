آخرین وضعیت طرح تعریض خیابانهای دماوند و پیروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل راحتی شهردار منطقه 13 در خصوص وضعیت معارضان خیابان دماوند گفت: 80 معارض در طرح تعریض خیابان دماوند وجود داشت که از این تعداد با 15 مالک توافق، 20 ملک تملک ، تحویل وتخریب شده و ماده 9 در خصوص 18 ملک اعمال شده است.

به گفته وی، مسیر خیابان دماوند به طول 5/6کیلومتر به عنوان مسیر اصلی و یکی از شریانهای مهم غرب و شرق تهران است که با پایان تملک و تعریض این مسیر سرعت اتومبیل عبوری افزایش یافته و همچنین مسیر سامانه تندرو آزادی- تهرانپارس تا حدود زیادی تسهیل می شود.

شهردار منطقه 13 با اشاره به اینکه 4300 متر از خیابان پیروزی از میدان شهدا تا میدان شهیدکلاهدوز در محدوده منطقه 13 قرار دارد گفت: خیابان پیروزی به عرض 7.5‌متر از هر طرف در دست تعریض است تا بسیاری از مشکلات ساکنین منطقه کاهش یابد.

راحتی با بیان اینکه 230 معارض در طرح تعریض خیابان پیروزی قرار دارد بیان کرد: 23درصد توافق شده و 9 درصد ماده 9 اعمال شده و21 درصد تخریب از توافق صورت پذیرفته است و 47 درصد نیز در حال مذاکره می باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: در طراحی خیابان پیروزی، مطالعات اجتماعی لحاظ شده و دوماه کار کارشناسی صورت پذیرفته تا آثار و عواقب ناشی از طرح به حداقل برسد .

شهردار منطقه 13 با اشاره به طراحی محیطی و ترافیکی خیابان پیروزی اظهار داشت: اجرا و جابه جایی 7 ایستگاه اتوبوس جهت عقب نشینی خیابان پیروزی، انتقال پایانه براری بر روی مسیل به مساحت 1500مترمربع، پوشش انهار شامل 6000 مترطول و نصب دو هزار عدد دریچه از مهم ترین اقدامات صورت پذیرفته بود که 995 میلیون تومان هزینه در برداشته است.

راحتی اقدامات باقی مانده در طرح را ساماندهی و احداث پایانه میدان شهداء (ابتدای خیابان پیروزی)، احداث و اجرای کندروها و دسترسی ها، اجرای جداول و کفسازی معابر و خیابانها، احداث مسیر مخصوص جهت عبور دوچرخه، طراحی و اجرای آیلندها ، اجرا و توسعه فضای سبز شهری، احداث مبلمان و المانهای شهری در جهت ارتقای کیفیت بصری، جانمایی و احداث دکه های روزنامه فروشی اعلام کرد.