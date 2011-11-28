فرهنگ عاشورایی برای مومنان الهام بخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در جلسه کمیته مناسبتهای این اداره کل افزود: فرهنگ عاشورا در طول تاریخ همواره برای جامعه اسلامی و مؤمنان الهام بخش بوده و به تعبیر روایت، حرارتی در دلهای مؤمنان ایجاد کرده که هرگز به سردی نمی گراید.

وی افزود: فرهنگ عاشورا زیربنای عقیدتی و فکری بوده که سبب پیدایش حماسه و ماندگاری قیام امام حسین (ع) و شهدای کربلا و اسرای اهل بیت (ع) شد.

ابراهیمی افزود: صیانت از فرهنگ غنی عاشورا یک وظیفه دینی بوده که باید با گسترش این فرهنگ در جامعه نسل جوان را با مبانی این ثروت غنی فرهنگی آشنا کرد.

وی اظهار داشت: مداحان در ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) باید با درک جایگاه ویژه خود گام مؤثری در راستای تبیین فرهنگ حسینی در جامعه به ویژه در بین نسل جوان بردارند.

ابراهیمی افزود: باید با بهره گیری از ایام ماه محرم و حضور نسل جوان در مساجد و تکایای عزداری به مقابله با اهداف شوم دشمن در جنگ نرم پرداخت.

وی گفت: در عصر معاصر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری در کتاب حماسه حسینی و تحریفات عاشورا بسیار نقادانه و عمیق پیرامون موضوع پرداخته شده است.

ابراهیمی تاکید کرد: رسالت هیئت های مذهبی احیای فرهنگ پر شور و شعور عاشورا و تعظیم شعائر اسلامی است.

وی بیان داشت: معرفی هدف حادثه کربلا یکی از راههای مبارزه با خرافات و پیرایه ها و سطحی نگری ها است.