به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های استقلال و سایپامهر کرج از ساعت 16:15 امروز دوشنبه برگزارکننده دیداری در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور بودند.

این بازی که برای تماشای آن کمتر از 500 تماشاگر به ورزشگاه آزادی آمده بودند، در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم به نتیجه تساوی بدون گل انجامید تا جدال آنها در وقت‌های اضافه دنبال شود.

قضاوت دیدار استقلال - سایپامهر کرج برعهده یدالله جهانبازی است. او در این بازی به کرار جاسم و محسن یوسفی از تیم استقلال و محسن فتحی از تیم سایپامهر کارت زرد نشان داد.