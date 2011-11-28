نهضت عاشورایی الگوی کامل قیامهای بشری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان با تسلیت فرارسیدن ایام محرم افزود: قیام امام حسین (ع) در عاشورا تنها به یک واقعه تاریخی ختم نمی شود بلکه اهمیت این قیام به واسطه مقدار تاثیرگذاری آن در جامعه بشری است.

وی، نهضت عاشورا را از نهضت های بی نظیر در تاریخ عنوان کرد و افزود: نضهت عاشورای امام حسین (ع) الگوی کامل قیام های بشری در جهان بوده و بسیاری از اندیشمندان و آزادگان جهان برای رهبری قیام ها و اثبات حقانیت مظلومان از قیام امام حسین (ع) الگو برداری کردند.

شکریان با اشاره به فلسفه قیام عاشورا تصریح کرد: فلسفه قیام عاشورا مبارزه با استکبار و اصلاح باورها و اعتقادات غلط و برداشت های نادرست از اسلام بوده و انقلاب عظیم ایران اسلامی با پیروی از همین مشی حسینی توانست به پیروزی برسد و تا کنون با شعار عاشورایی حرکت کرده است.

شکریان گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در راستای تقویت فرهنگ عاشورایی اقداماتی نظیر تشکیل جلسات ساماندهی استان و شهرستانها جهت کیفیت بخشی مراسم عزاداری، هماهنگی با مراکز اعزام مبلغان، برگزاری گردهمایی توجیهی مبلغان و هیئت های امنای مساجد، برگزاری گردهمایی مداحان استان، تهیه و تدوین منشور عزاداری محرم ویژه هیئت های مذهبی استان، تهیه و تدوین منشور مداحی محرم ویژه مداحان مذهبی استان، تهیه و توزیع 30 هزار بنر، پوستر و بروشور و ارسال پیامک ویژه محرم ارسال پیامک را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران از تهیه و توزیع محصولات فرهنگی ویژه محرم، برنامه ریزی اعزام دو هزار نفر مبلغ به شهر و روستا، برگزاری گفتمان دینی جوان با موضوع پاسخ به شبهات محرم، برنامه ریزی جهت برگزاری کنگره شعر عاشورایی در محمودآباد همزمان با اربعین حسینی، برگزاری برپایی نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی تحت عنوان در امتداد کربلا در غرب استان ، برگزاری یادواره شهدای مداح استان در سالن اجتماعات اهل بیت (ع) ساری عنوان کرد.