نمایشگاه و حسینیه "حسین انتخاب من" در زابل برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول مهدیار با اشاره به اجرای برنامه‌های ویژه محرم امسال در شهر زابل، گفت: همزمان با اعزام گروه های تبلیغی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) به استان سیستان و بلوچستان، ستاد علمی فرهنگی ولایت با همکاری مسئولان استان سیستان و بلوچستان، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی اقدام به برپایی نمایشگاه و حسینیه "حسین انتخاب من" در دهه اول محرم در شهر زابل کرده است.



مسئول ستاد علمی فرهنگی ولایت با تاکید بر پیگیری مطالبات امام و رهبری مبنی بر توجه فرهنگی تبلیغی در مناطق محروم و مرزی، گفت: موسسه ولاء منتظر(عج) با سابقه 20 سال اعزام مبلغ به استان سیستان و بلوچستان، اجرای برنامه های فرهنگی تبلیغی با ساز و کار جدید را در دستور کار خود قرار داده است.



وی ادامه داد: مجموعه 30 نفر از طلاب شرکت کننده در طرح علمی فرهنگی ولایت برای دومین سال متوالی به منطقه اعزام خواهند شد و با حضور در مدارس، خوابگاه های دانشجویی و هیآت مذهبی به تبلیغ چهره به چهره خواهند پرداخت.



حجت الاسلام مهدیار با اشاره به برپایی نمایشگاه و حسینیه "حسین انتخاب من" در مزار شهدای گمنام شهر زابل واقع در پارک ملت این شهر، اظهار داشت: این نمایشگاه شامل غرفه های سیر تاریخی قیام امام حسین (علیه السلام)، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ولایت فقیه و رهبری، مهدویت و پاسخگویی به شبهات و برنامه های عاشورایی خواهد بود.



وی با اشاره به برنامه های مختلف نمایشگاه، گفت: اجرای برنامه های متنوع و متناسب با سنین مختلف، اهداء بسته های فرهنگی، مشاوره، پاسخگویی به احکام، برنامه های عاشورایی، برگزاری مسابقات فرهنگی، اجرای برنامه ویژه کودک و سخنرانی و سینه زنی را از برنامه های متنوع نمایشگاه و حسینیه "حسین انتخاب من" عنوان کرد.



مسئول ستاد علمی فرهنگی ولایت موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در پایان افزود: نمایشگاه و حسینیه "حسین انتخاب من" در دهه اول محرم آغاز به فعالیت می کند و در نوبت صبح پذیرای خواهران، نوبت عضر پذیرای برادران و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به صورت خانوادگی آماده ارائه خدمات فرهنگی تبلیغی به بازدیدکنندگان خواهد بود.



موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)، با همکاری و پشتیبانی طرح هجرت حوزه علمیه قم، ضمن ساماندهی و اعزام یک گروه تبلیغی شامل 120 نفر از طلاب با تجربه و آموزش دیده در حوزه وهابیت، امامت و مهدویت به نقاط مرزی و محروم استان سیستان و بلوچستان اقدام به برپایی نمایشگاه و حسینیه "حسین انتخاب من" در دهه اول محرم در شهر زابل کرده است.