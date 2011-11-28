گردهمایی توجیهی مربیان شمال شرق کشور در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر امینی اظهار داشت: با دستور العملهای AFC و کمیته آموزش مربیان فدراسیون فوتبال، گذراندن این دوره برای مربیان دارنده گواهی درجه آ الزامی بوده و شرکت در دوره توجیهی فوق به منزله تمدید گواهی مربیگری آنها خواهد بود.

وی افزود: گواهی های صادره از سوی یوفا تنها چهار سال اعتبار داشته و تمدید آن منوط به شرکت در دوره هایی مانند دوره فوق بوده که ای اف سی، برای حضور مربیان آسیا در مباحث روز علمی درحوزه فوتبال از این روش الگوبرداری کرده است.

امینی افزود: کمیته آموزش مربیان فدراسیون فوتبال این دوره ها را هر چند سال یکبار برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: ۶۲ مربی درجه ای امروز و فردا از 9 استان کشور در این دوره شرکت خواهند کرد که سهم مازندران بیش از دیگر استانها است.

دبیر کمیته آموزش مربیان هیئت فوتبال مازندران گفت: در مازندران ۱۸ مربی، خراسان رضوی ۱۳ مربی، خراسان شمالی یک مربی، گلستان سه مربی، سمنان سه مربی ، یزد شش مربی، قم پنج مربی، البرز هشت مربی و در قزوین شش مربی دارای مدرک مربیگری با درجه آ هستند.