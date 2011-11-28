آغاز به کار کارگاه علمی تشخیص هویت از بقایای استخوان

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر قره‌داغی در کارگاه آموزشی آنتروپولوژی که روز دوشنبه با حضور جمعی از کارشناسان پزشکی قانونی شروع به ‌کار کرد با بیان اینکه اگر به درستی و به طور کامل با تعیین هویت اجساد اسکلتی آشنا نباشیم ممکن است در تشخیص دچار اشتباه شویم گفت: برای اظهار نظر دقیق از بقایای اسکلتی بهتر است که از محل کشف این بقایا اطلاع دقیق داشته باشیم و البته حضور پزشک قانونی در صحنه کشف این بقایا برای تشخیص بهتر بسیار حائز اهمیت است.

عضو هیات علمی سازمان در ادامه افزود: در تعیین هویت بقایای اسکلتی باید مشخص شود که بقایا مربوط به انسان است یا موجود دیگر و اینکه این بقایا متعلق به چند نفر است.

وی مشخص کردن زمان مرگ متوفی، جنسیت، سن و ... را از دیگر مراحل تعیین هویت بقایای اسکلتی عنوان و به نحوه دستیابی به هر یک از این اطلاعات در مواجهه با بقایای اسکلتی اشاره کرد.

در کارگاه آنتروپولوژی که از صبح امروز در سالن شهید بهشتی سازمان پزشکی قانونی آغاز شد و با کمک اساتید و متخصصان بین المللی تا سه روز آینده ادامه دارد، مباحثی همچون بررسی و تحلیل بقایای اسکلتی انسان، تعیین خصوصیات بقایای اسکلتی، تشخیص صدمات حوالی مرگ، راهنمای مدیریت فجایای دسته جمعی، مشکلات موجود در مدیریت بحران و ... مورد بحث قرار می گیرد.