هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل بعد از هر دوشنبه در این مراسم اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور 20 هزار عنوان کتاب و در قالب 150 غرفه برگزار می شود.

منصور شرفی با بیان اینکه از بین 510 ناشر متقاضی شرکت در این نمایشگاه، 200 ناشر برای شرکت و تحویل غرفه گزینش شدند، افزود: از بین این ناشران استانی نیز یازده ناشر در این نمایشگاه حضور دارند.

ارائه تخفیف 40 درصدی برای کتب نمایشگاه

وی از اختصاص دو میلیارد و 500 میلیون ریال کارت الکترونیکی خرید کتاب برای نمایشگاه کتاب اردبیل خبر داد و اضافه کرد: کتابهای موجود در نمایشگاه با تخفیف 40 درصدی عرضه می شوند.

رئیس ستاد برگزاری هشتمین نمایشگاه کتاب اردبیل با بیان اینکه 20 درصد تخفیف از سوی ناشران و 20 درصد نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته شده است، یادآور شد: توزیع بن خرید کتاب در این نمایشگاه با مدیریت بانک صادرات است.



به گفته وی برای اساتید 100 هزار تومان، دانشجویان 40 هزار تومان و دانش‌آموزان نیز 20 هزار تومان امکان خرید فراهم شده و ناشران شرکت‌کننده در این نمایشگاه کتابهایی را در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف عرضه کرده اند.



شرفی همچنین از تجهیز کتابخانه های خصوصی نیز در این نمایشگاه خبر داد و گفت: کتابخانه‌ داران می‌توانند تا سقف 10 میلیون ریال از این نمایشگاه خرید کتاب انجام دهند.

وی به تقارن هشتمین نمایشگاه کتاب با دهه اول محرم اشاره کرد و ابراز داشت: فضای نمایشگاه به صورت معنوی و حسینی تزئین شده که در آن ایستگاه نقاشی، تلاوت قرآن و... برای استفاده عموم تعبیه شده است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از برگزاری کارگاه‌های نقد و بررسی، نشست با ناشران، تجلیل از ناشران و خادمان حوزه فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی خبر داد و عنوان کرد: در نقاط مشخصی از شهر سازمان اتوبوسرانی موظف به جابه‌جایی بازدیدکنندگان و ایاب و ذهاب عموم مردم است.



وی با اشاره به مشارکت 10 نهاد فرهنگی در برگزاری این نمایشگاه یادآور شد: ساعات بازدید نمایشگاه از 10 صبح تا 20 طی روزهای هفتم آذر تا سیزدهم آذر ماه است.

رشد و ترقی فرهنگ کتابخوانی زمینه توسعه فرهنگی است



نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل نیز توسعه زمینه کتابخوانی را عامل بسیار مهم در رشد و توسعه فرهنگی جامعه دانست.



حجت الاسلام سید حسن عاملی در پیام خود به هشتمین نمایشگاه کتاب اردبیل برگزاری این نمایشگاه را گام بزرگی در رشد فکری، علمی و فرهنگی استان برشمرد و گفت: هرچه قدر چنین برنامه هایی با گستردگی برگزار شود ثمره و نتیجه آن نیز مطلوب خواهد ود.



در ادامه این پیام آمده است: برپایی چنین نمایشگاههایی سبب آشنایی جوانان و انس گرفتن آنها با کتاب و مطالعه است و ما نیازمند توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه هستیم و باید استعدادها را رونق دهیم و به افزوده شدن ابعاد روشنگری استعدادها کمک کنیم .



وی در بخش دیگری از پیام خود با تاکید بر اینکه استان اردبیل باید به یک استان علمی تبدیل شود، متذکر شد: تحقق این مهم باعث می شود مردم با کتاب و علم بیشتر سرو کار داشته باشند که این امر خود به خود انجام نمی شود بلکه به اسباب زیادی نیاز داریم که مهمترین آنها برپایی چنین نمایشگاههایی است .



امام جمعه اردبیل در این پیام یادآور شده است: فرهنگ کتابخوانی در استان اردبیل در حال رشد و ترقی است و این خود نوید آینده روشنی را برای توسعه این بخش می دهد و امیدواریم هر سال دو بار شاهد برگزاری چنین نمایشگاههایی با غنا و محتوای ویژه باشیم .