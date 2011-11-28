از حق وتوی فرانسه در شورای امنیت نمی گذریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فرانسوا اولانده" وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه، تلاش خود را برای حفظ حق وتوی این کشور در شورای امنیت به کار می گیرد.

وی در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان این مطلب گفت این حقی است که فرانسه دارا بوده و کسی نمی تواند آن را زیر سئوال ببرد. اولانده با این اظهارات مخالفت خود را با تلاش گروههایی در داخل حزب سوسیالیست در همین راستا اعلام کرد.

این در حالی است که در طرح مشترک ارائه شده توسط احزاب سوسیالیست و سبز فرانسه موضوع ایجاد تغییر در ساختار سازمان ملل متحد از جمله عضویت دائم این کشور در شورای امنیت و حق وتوی آن مورد اشاره قرار گرفته است.

گفتنی است پس از خودداری "دومینیک استراوس کان" از نامزدی برای انتخابات 2012 بدلیل رسوایی اخلاقی، اولانده به عنوان نامزد اصلی سوسیالیستهای فرانسه معرفی شد و جدی ترین رقیب "نیکلا سارکوزی" در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور به شمار می شود.