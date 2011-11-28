سقوط دوشهروند به دره کن/ آتش سوزی در انباری دو منظوره

به گزارش خبرنگارمهر، دو شهروند که در دره کن سقوط کرده بودند با رسیدن ماموران آتش نشانی نجات پیدا کردند. ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 10:03 دقیقه با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاصله گروه نجات 8 را به محل حادثه در جاده مخصوص کرج، زیر پل کن اعزام کرد.

علیرضا بابائی فرمانده آتش نشانان در مورد این حادثه گفت: این دو شهروند بر اثر بی احتیاطی و توجه نکردن به هشدارهای ایمنی از ارتفاع حدود 10 متری از پل به دره کن سقوط کرده بودند که نجاتگران بی درنگ پس از کمک های اولیه به هر دو نفر که پاهایشان دچار شکستگی شده بود با بکارگیری جرثقیل خودرو نجات هر دو نفر را از عمق دره بیرون آوردندو برای انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.

وی علت رخداد این حادثه را استفاده این شهروندان از رشته طناب نازک برای پایین رفتن از پل اعلام کرد.



واژگونی دو دستگاه خودرو سواری

رخداد حادثه رانندگی و برخورد دو دستگاه خودرو سواری با یکدیگر شب گذشته موجب واژگونی هر دو خودرو شد و علاوه بر خسارت مالی آسیب دیدگی دو نفر را به دنبال داشت.

در پی رخداد این حادثه رهگذرانی که شاهد آن بودند در تماس با سامانه 125 خواستار حضور آتش نشانان شدند که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 29 را ساعت 21:50 دقیقه راهی محل حادثه در بزرگراه حقانی، خروجی ورزشگاه کشوری کرد.

احمد زاهدی فر فرمانده آتش نشانان با بیان این که پس از واژگونی دو خودرو و پیش از رسیدن آتش نشانان، سرنشینان آسیب دیده با کمک شهروندان از خودرو بیرون آمده بودند افزود: آتش نشانان بی درنگ با قطع کردن جریان برق خودروها و جلوگیری ازنشت بنزین از رخداد آتش سوزی احتمالی پیشگیری کردند.

واژگونی دو دستگاه خودرو سواری مسکونی

شعله های آتش که انباری را در پشت بام ساختمان فرا گرفته بود با واکنش سریع آتش نشانان مهار و از گسترش آن به دیگر نقاط ساختمان جلوگیری شد.

به گفته محمد حسینی فرمانده آتش نشانان، اتاقک انباری در پشت بام ساختمان 3 طبقه 7 واحدی کاملا شعله ور شده بود و دود فراوانی از آن بیرون می آمد.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ و همزمان با قطع کردن جریان برق و گاز ساختمان و رساندن چند رشته لوله آبرسان به پشت بام موفق شدند شعله های آتش را مهار و آتش سوزی را کاملا خاموش کنند.



آتش سوزی در فروشگاه موتورسیکلت

رخداد آتش سوزی در فروشگاه لوازم یدکی موتورسیکلت علاوه بر خسارات مالی باعث آسیب دیدگی دو نفر شد.

به گفته محمد نعیم آبادی فرمانده آتش نشانان، شعله آتش و دود فراوانی درون فروشگاه دیده می شد و آتش نشانان به سرعت با قطع کردن جریان برق و گاز فروشگاه و استفاده از تجهیزات ایمنی و خاموش کننده و دو رشته لوله آبرسان شعله های آتش را که در قفسه های فروشگاه در حال گسترش بود کاملاً خاموش کردند.

وی افزود: مدیر فروشگاه با دیدن شعله های آتش دچار حمله قلبی و کارگر فروشگاه نیز دچار سوختگی شدید شد که با رسیدن امدادگران اورژانس هر دو به مرکزدرمانی منتقل شدند.

این فرمانده آتش نشانی بی احتیاطی و ریختن بنزین از دست کارگر فروشگاه روی وسیله گرمایشی گازسوز را که روشن بود علت بروز این آتش سوزی اعلام کرد.

نقص فنی خودرو سواری را به آتش کشید

ایجاد نقص فنی در سامانه رایانه خودرو سواری همراه با بروز اتصالی در سیم برق منجر به آتش گرفتن خودرو وارد آمدن خسارت مالی فراوان شد.

شهروندانی که عصر دیروز در مسیر جنوب به شمال بزرگراه حقانی، ابتدای خیابان کوشا شاهد آتش گرفتن این خودرو بودند در تماس با سامانه 125 خواستار حضور آتش نشانان و اقدام آنها برای خاموش کردن آتش سوزی شدند.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با دریافت خبر رخداد این حادثه بی درنگ زنگ ایستگاه 29 را ساعت 16:36 دقیقه به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سوی محل حادثه حرکت کردند.

احمد زاهدی فر، فرمانده آتش نشانان با بیان این که آتش سوزی از موتور خودرو شروع شده بود افزود: آتش نشانان با سرعت عمل خود موفق شدند شعله های آتش را در کمترین زمان ممکن مهار و خاموش کنند.



وی گفت: در بررسی ها مشخص شد آتش سوزی به علت نقص فنی در سیستم رایانه خودرو و اتصالی سیم برق بوده که رسیدن شعله آتش به موتور و لوله های سوخت رسانی را به دنبال داشته است.

آتش سوزی در انباری دو منظوره

رخداد آتش سوزی در انباری ساختمان که از آن به عنوان محل سکونت نیز استفاده می شد موجب وارد آمدن خسارت مالی شد.

این آتش سوزی شامگاه دیروز در ساختمان مسکونی سه طبقه رخ داد و با اعلام آن به سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 19 را ساعت 19:25 دقیقه به سوی محل حادثه در تهرانپارس، خیابان 108 غربی حرکت کردند.

اصغر ناصری فرمانده آتش نشانان گفت: در جریان این حادثه انباری ساختمان که هم لوازم درآن انبار شده و هم قسمتی از آن تبدیل به محل سکونت شده بود آتش گرفته بود و دود زیادی از آن بیرون می آمد.

وی افزود: آتش نشانان با بکارگیری تجهیزات ایمنی و خاموش کننده و اجرای عملیات آبرسانی موفق شدند شعله های آتش را در مدت زمان کوتاهی مهار و آتش سوزی را کاملا خاموش کنند.

این فرمانده آتش نشانی علت رخداد این آتش سوزی را سیم کشی غیر استاندارد برق و بروز اتصالی در آن اعلام کرد.