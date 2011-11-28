گردهمایی کارمندان و کارگران و بسیجی در چندار

به گزارش خبرنگار مهر، طبق معمول برنامه های خبری این برنامه نیز با کمی تاخیر شروع شد اما به هر حال آغاز جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد.

سپس مجری برنامه با خواندن شعری زیبا درباره بسیجی فضا را کاملا بسیجی کرد و به همه شرکت کنندگان در سالن به خصوص خانواده های معظم شهدا خیر مقدم گفت و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) را تسلیت گفت.

فرماندار ساوجبلاغ در این گردهمایی اظهار داشت: ایام هفته بسیج و شروع ایام عزاداری سید و سالارشهیدان امام حسین(ع) و تناسب این دو مناسبت با برگزاری این همایش نشان می دهد که بسیجیان فرهنگ ایثار و شهادت خود را از امام شهیدان و فرهنگ شهادت را از ایشان دارند.

علی حدادی ابراز کرد: بسیجی بودن افتخار بزرگی است و تاثیر آن نه تنها در داخل کشور بسیار خوب بود بلکه این فرهنگ بسیج در دنیا نیز اثر گذاری داشته است.

فرماندار ساوجبلاغ سپس گوشه ای از فعالیتهای فرهنگی، هنری و موفقیتهای شهرستان ساوجبلاغ را به اطلاع استاندار البرز رساند.

در پایان این مراسم به 33 نفر از بسیجان نمونه کارمند و کارگر هدایایی به عنوان بسیجی نمونه اهدا شد.