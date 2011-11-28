مسابقات قهرمانی قویترین مردان روستایی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور22 نفر از شهرستانهای آمل، بابل، نوشهر، عباس آباد، ساری و میاندرود در روستای داربکلای میاندرود برگزار شد.

نخستین دوره مسابقات قهرمانی قویترین مردان روستایی و عشایری در پنج آیتم رکورد بالابردن کنده 90 کیلویی در یک دقیقه، حمل دو چمدان 100 کیلویی به مسافت 10 متر در کوتاهترین زمان، حمل کیسه های 90،100 و 110کیلویی به مسافت 15متر در کوتاهترین زمان در سالن ورزشی امیرالمومنین روستای داربکلا برگزار شد.

چرخاندن چرخ لودر به تعداد هشت بار در یک دقیقه حرکت سه گانه غلتاندن چرخ، حمل کیسه 100 کیلویی به مسافت 10متر و بالابردن کنده 90 کیلویی در کوتاه ترین زمان ممکن از بخش های این دوره از مسابقات بوده است.

عباس سیفی مقدم از آمل، حسن علیجان پوراز بابل، هادی محمدی از آمل، فرزاد باقرزاده از بابل، هادی شهریاری از میاندرود وابوذر رمضانی از نوشهر رتبه های اول تا ششم را کسب کردند.

در پایان این دوره از مسابقات به نفرات برتر حکم قهرمانی، لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد.