آمریکا همانند قرون وسطایی عمل می کند/لزوم حفظ معادله طلایی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد،"شیخ نعیم قاسم" گفت : آمریکا هم اکنون همانند قبیله بزرگی است که به شیوه قرون وسطایی عمل می کند و به قتل و غارت می پردازد.

وی افزود: جاسوسی آمریکا در لبنان در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی است و پس از اینکه شبکه های جاسوسی اسرائیلی ها یکی پس از دیگری متلاشی شد، آمریکایی ها وارد عمل شدند.

قاسم تاکید کرد: جنگ 2006 با تصمیم،هدایت و مذاکرات پشت پرده آمریکا رخ داد و آنها دشمنی دیرینه و عمیقی با مردم لبنان و مردم منطقه دارند.

معاون دبیرکل حزب الله ضمن تاکید دوباره بر معادله مقاومت، ارتش و مردم در لبنان افزود: معادله های دیگر در لبنان کارایی ندارد و به زیان ملت آن است و این معادله طلایی باید حفظ شود.

وی ضمن محکوم کردن تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت: رهبران چهارده مارس هیچ موضعی در این باره اتخاذ نمی کنند، زیرا آنها سرگرم امور مهمتر مربوط به خودشان هستند.

شایان ذکر است که حریم هوایی لبنان همه روزه از سوی رژیم صهیونیستی بر خلاف قطعنامه 1701 نقض می شود و شکایات لبنان به سازمان ملل نیز ثمری نداشته است.