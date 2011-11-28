استقلال به زحمت از سد حریف دسته دومی گذشت/ دربی 73 در جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های استقلال و سایپامهر کرج از ساعت 16:15 امروز دوشنبه برگزارکننده دیداری در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور بودند. این بازی که برای تماشای آن کمتر از 500 تماشاگر به ورزشگاه آزادی آمده بودند، در پایان 120 دقیقه تلاش دو تیم به برتری یک برصفر تیم استقلال انجامید تا این تیم به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی صعود کند.

تنها گل این بازی که در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم به نتیجه تساوی بدون گل انجامیده بود را علی احمدی در دقیقه 1+105 به اشتباه درون دروازه تیم خودی قرار داد و باعث پیروزی آبی پوشان شد. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم سایپامهر از دقیقه 113 به دنبال اخراج روح الله نعمتی با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد. سایپامهر از تیم‌های لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور است.

بدین ترتیب تیم استقلال در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به مصاف تیم پرسپولیس خواهد رفت. این هفتادوسومین دربی شهر تهران خواهد بود که در جام حذفی برگزار می شود.

قضاوت دیدار استقلال - سایپامهر کرج برعهده یدالله جهانبازی بود. او در این بازی به کرار جاسم و محسن یوسفی از تیم استقلال و محسن فتحی و رحمان اسفندیاری از تیم سایپامهر کارت زرد نشان داد.