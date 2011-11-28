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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۳

هاشمی:

صنعتگران شهرکهای صنعتی فارس در نمایشگاه گوانجوی چین شرکت کردند

صنعتگران شهرکهای صنعتی فارس در نمایشگاه گوانجوی چین شرکت کردند

شیراز - خبرگزاری مهر: قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از برگزاری تور صنعتی - نمایشگاهی برون مرزی گوانگجوی چین ویژه صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی هاشمی افزود: در این تور صنعتی که در راستای حمایت های شرکت شهرکهای صنعتی استان از صنعتگران برگزار شد شماری از صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی اعزام شدند.

وی تصریح کرد: شرکت شهرکهای صنعتی فارس بخشی از هزینه اعزام این صنعتگران را پرداخت کرد.

هاشمی با بیان اینکه نمایشگاه تجاری - صنعتی گوانجگوی چین در سال دوبار برگزار می شود یادآور شد: این نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه تجاری چین محسوب می شود که به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و بازدید کنندگان از مهمترین نمایشگاههای بین المللی محسوب می شود.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی فارس تاکید کرد: صنعتگران فارس اعزامی به این نمایشگاه ضمن تبادل نظر درخصوص مسائل صنعتی، تجاری، اقتصادی، با طرفهای خارجی درخصوص بازار صادراتی کالاها و محصولات تولیدی خود تفاهم نامه هایی امضاء کردند.

وی اضافه کرد: این تور صنعتی - نمایشگاهی به مدت چهار روز برگزار شد.

کد مطلب 1472138

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