صنعتگران شهرکهای صنعتی فارس در نمایشگاه گوانجوی چین شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی هاشمی افزود: در این تور صنعتی که در راستای حمایت های شرکت شهرکهای صنعتی استان از صنعتگران برگزار شد شماری از صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی اعزام شدند.

وی تصریح کرد: شرکت شهرکهای صنعتی فارس بخشی از هزینه اعزام این صنعتگران را پرداخت کرد.

هاشمی با بیان اینکه نمایشگاه تجاری - صنعتی گوانجگوی چین در سال دوبار برگزار می شود یادآور شد: این نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه تجاری چین محسوب می شود که به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و بازدید کنندگان از مهمترین نمایشگاههای بین المللی محسوب می شود.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی فارس تاکید کرد: صنعتگران فارس اعزامی به این نمایشگاه ضمن تبادل نظر درخصوص مسائل صنعتی، تجاری، اقتصادی، با طرفهای خارجی درخصوص بازار صادراتی کالاها و محصولات تولیدی خود تفاهم نامه هایی امضاء کردند.

وی اضافه کرد: این تور صنعتی - نمایشگاهی به مدت چهار روز برگزار شد.