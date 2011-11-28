جباری و کرار برای زدن ضربه ایستگاهی درگیر شدند/ اعتراض تماشاگران به کرار

به گزارش خبرنگار مهر، در دقیقه 117 دیدار تیم‌های استقلال و سایپامهر کرج مجتبی جباری و جاسم کرار برای نواختن ضربه ایستگاهی با یکدیگر درگیر شدند اما خوشبختانه درگیری لفظی آنها به درگیری فیزیکی منجر نشد.

در این دقیقه تیم استقلال در پشت محوطه جریمه تیم سایپامهر کرج صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که جاسم کرار و مجتبی جباری برای زدن ضربه پشت توپ ایستادند. در این بین کرار اصرار می کرد تا به سمت دروازه حریف دسته دومی ضربه بزند و جباری به درخواست او توجهی نمی کرد. همین مسئله باعث درگیری لفظی دو بازیکن شد.

در این صحنه مجتبی جباری خودش را کنترل کرد و در حالی که صحبت‌هایی نه چندان دوستانه بین دو طرف رد و بدل می شد، جاسم کرار از زدن این ضربه منصرف و به سمت دیگری رفت. هواداران استقلال هم در هنگام خروج جاسم کرار، ملی‌پوش عراقی این تیم از زمین مسابقه، با شعارهایی علیه وی به برخورد این بازیکن با مجتبی جباری اعتراض کردند.

پیش از این و در جریان بازی استقلال - مس سرچشمه، آندرانیک تیموریان و حنیف عمران‌زاده در میانه زمین از خجالت هم درآمده بودند که داور آن مسابقه تیموریان را از زمین اخراج کرد. انتظار می‌رود باشگاه استقلال با این اتفاقات برخورد کند، پیش از آنکه بازیکنان این تیم با ادامه این روند در زمین مسابقه به زد و خورد بپردازند.

مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور با صعود تیم استقلال به جمع هشت تیم برتر مسابقات و وداع تیم سختکوش و شایسته سایپامهر کرج با این رقابت‌ها پیگیری شد.