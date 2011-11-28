برودت هوا میزان مصرف گاز در اردبیل را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی عصر دوشنبه در جلسه ستاد صرفه جویی در مصرف گاز استان اظهار داشت: مشترکان و شهروندان این استان در هشت ماهه امسال 910 میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف کردند.

وی با بیان اینکه مصرف بیش از 300 میلیون مترمکعب از این میزان فقط طی دو ماهه مهر و آبان صورت گرفته است، متذکر شد: در طول سال گذشته یک میلیارد و 682 میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان آغاز زود هنگام فصل سرما، برودت شدید دما، افزایش مشترکان شهری و روستایی و... از جمله دلایل این افزایش دانست و اضافه کرد: بیشترین مصرف گاز در استان مربوط به آبان ماه با 169 میلیون متر مکعب و بیشترین مصرف روزانه گاز طبیعی در استان مربوط به پنجم آبان ماه با شش میلیون و 400 هزار متر مکعب بوده است.

وی به بارش برف در سطح استان و کاهش شدید دمای هوا طی این مدت اشاره کرد و یاداور شد: با حاکمیت چنین سرمایی در استان این روند افزایش خواهد یافت، اما خوشبختانه هیچ گونه مشکلی در تامین گاز مشترکان وجود ندارد.

خدایی ابراز داشت: هم اکنون علاوه بر مشترکان خانگی و نیروگاه گازی اردبیل تمامی صنایع استان از گاز طبیعی استفاده می کنند و محدودیتی برای آنان اعمال نشده است.

وی از مشترکان و مصرف کنندگان گاز طبیعی خواست ضمن رعایت کامل نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز با استفاده از عایق بندی، پوشش مناسب لباس در داخل منازل و رعایت الگوهای تعیین شده در مصرف گازطبیعی صرفه جویی کنند.

خدایی در خصوص آخرین وضعیت گازرسانی به استان تصریح کرد: در استان اردبیل بیش از چهار هزار و 200 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز اجرا شده و 150 هزار علمک گاز نصب شده است.

وی در پایان به بهره مندی 23 شهر و 260 روستای استان از نعمت گاز طبیعی اشاره کرد و متذکر شد: در حال حاضر تعداد مشترکان گاز طبیعی این استان به بیش از 271 هزار مشترک رسیده است.

مشترکان اردبیلی 910 میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند