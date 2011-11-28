برپایی نمایشگاه مسیر حرکت امام حسین (ع) از مدینه تا کربلا در شهر سورک

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ریزی برای برپایی این نمایشگاه از یک ماه قبل آغاز و تحقیقات علمی و تاریخی لازم در این زمینه انجام شد.

در این نمایشگاه مسیر حرکت امام حسین (ع) از مدینه به مکه و سایر منازلی که کاروان حسینی تا رسیدن به کربلا طی کرده به تصویر کشیده شده است.

با توجه به رسالت هیئت های مذهبی در راستای بصیرت افزایی نسل جوان این نمایشگاه برگزار شده و هر شب یک راوی به روایت چند منزل در مسیر حرکت امام حسین (ع) به کربلا و اتفاقاتی که در این منازل رخ داده می پردازد.

این نمایشگاه تا روز عاشورادر روزهای زوج مخصوص آقایان و در روزهای فرد مخصوص بانوان از ساعت 16 در خیابان شهید سورکی آزاد شهر سورک جهت بازدید دایر خواهد بود.

با هماهنگی های به عمل آمده با اداره کل آموزش و پرورش شهرستان میاندرود، مقرر شد تا در هر روز تعدادی از مدارس شهرستان از این نمایشگاه دیدن کنند.

این نمایشگاه عصر دوشنبه با حضور حجت الاسلام عسکری بخشی مسئول ستاد نماز جمعه میاندرود، انصارالحسینی شهردار و امجدی ریئس شورای اسلامی شهر سورک افتتاح و آغاز به کار کرد.