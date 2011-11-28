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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

ملکی مطرح کرد:

ارتقای 24 پله ای جایگاه مسکن مهر لرستان/ صعود به رتبه ششم

ارتقای 24 پله ای جایگاه مسکن مهر لرستان/ صعود به رتبه ششم

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به ارتقای 24 پله ای مسکن مهر لرستان در کشور، گفت: هم اکنون این استان به جایگاه ششم کشور رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به تعهد لرستان در زمینه ساخت مسکن مهر اظهار داشت: تعهد استان در این زمینه 30 هزار واحد بوده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 100 درصد عملیات پی سازی پروژه های مسکن مهر لرستان اجرایی شده است عنوان کرد: عملیات اسکلت سازی بیش از 26 هزار و 700 واحد نیز تا کنون انجام شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان از اجرای سقف بیش از 22 هزار و 529 واحد مسکن مهر در این استان خبر داد و گفت: همچنین کار سفت کاری 19 هزار و 287 واحد مسکن مهر در لرستان به اتمام رسیده است.

ملکی یادآور شد: تا کنون کار نازک کاری بیش از 11 هزار و 490 واحد مسکن مهر در لرستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 10 هزار و 739 واحد مسکن مهر ساخته شده در لرستان وجود دارد افزود: این در حالیست که در حال حاضر هشت هزار و 624 واحد مسکن مهر در استان آماده افتتاح است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان عنوان کرد: این میزان واحد مسکن مهر قابل افتتاح معادل 29 درصد کل تعهدات لرستان در زمینه ساخت مسکن مهر است.

ملکی با اشاره به ارتقا رتبه استان لرستان در زمینه ساخت مسکن مهر در کشور عنوان کرد: با تلاش های صورت گرفته در این زمینه رتبه لرستان از 30 به ششم در کشور ارتقا یافته است.

کد مطلب 1472142

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