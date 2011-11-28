اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بسکتبالیستهای البرز تیم لبنیات کرمانشاه را با شکست بدرقه کردند ضمن اینکه هفته هفتم لیگ دسته یک بسکتبال کشور به میزبانی هیئت بسکتبال استان البرز برگزار شد.

هفته هفتم لیگ دسته یک بسکتبال کشور در رده سنی بزرگسالان در سالن طالقانی برگزار شد که تیم استان البرز در یک دیدار زیبا و جذاب تیم میهمان خود ( لبنیات کرمانشاه) را با نتیجه ی 81 بر74 شکست داد و پیروز میدان شد.

برگزاری هفته ششم لیگ تکواندو خردسالان البرز

هفته ششم لیگ تکواندو خردسالان استان البرز برگزار شد و تیمها در این هفته با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابتها که در دو گروه برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:

گروه یک: باشگاه یوسف الف 9 -1 سلحشور، پایگاه قهرمان مبارز(الف) 10- 0 رزمیار، شهید قدیریان ایرانیان 5 - 5 هیئت تکواندو

گروه دو: ماجیکار 8 - 3 پایگاه قهرمانی مبارز( ب)، ملی پوشان البرز8 - 2 کوثر، میلاد نور 5 - 5 یاری

در پایان این هفته و از گروه یک رضا مظلومی به عنوان بهترین سرپرست، حمید خسرو شاهی بهترین مربی، عرشیا زنده دل زاده فنی ترین بازیکن، داود صالحی بهترین داور و باشگاه یوسف الف بهترین تیم انتخاب شدند.

همچنین از گروه دو نیز عیسی نوروز پور به عنوان بهترین سرپرست، بهروز فتاحی بهترین مربی، احسان میرزایی فنی ترین بازیکن، احسان افراسیابی بهترین داور و باشگاه ماجیکار به عنوان بهترین تیم انتخاب شدند.

مسابقات شطرنج استان البرز پایان یافت

آخرین دوره مسابقات شطرنج استان البرز با قهرمانی تیم نفت پارس پایان یافت.

این مسابقات در سالن شطرنج شهید کیانپور پایان یافت که در نهایت تیم نفت پارس متشکل از شیوا محبوبی، فریبا علینوری، نگار شمس، نوشین نیکرو برسکوی نخست ایستاد.

تیم کایسا با داشتن نفراتی چون نگار رشوند، حلیمه عیوضی، نسترن کریمی ، ماندانا رضایی، نایب قهرمان شد و تیم آتلانتیکا متشکل از سمانه مهرکش، فاطمه فقیری، لیلا رودسری و کوثر جعفری به کسب عنوان مقام سومی نائل شدند.

شیوا محبوبی با کسب کل امتیازها به مقام قهرمان قهرمانان دست یافت و پارمیس دشتی به عنوان پدیده این مسابقات شناخته شد.

برترینهای هفته هفتم لیگ تکواندو خردسالان البرز معرفی شدند

هفته هفتم لیگ تکواندو خردسالان استان البرز برگزار شد و برترینهای این هفته معرفی شدند.

در پایان این رقابتها که در دو گروه برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:

گروه یک: پایگاه قهرمان مبارز الف 4 - 6 پیشگامان، شهید قدیریان ایرانیان9 - 1سلحشور، هیئت تکواندو تاکستان10 - 0 رزمیار

گروه دو: ملی پوشان البرز 7 - 3 باشگاه یوسف (ب)، میلاد نور 6 - 4پایگاه قهرمانی مبارز(ب)، یاری 7 - 3 کوثر.

در پایان این هفته و از گروه یک عیسی نوروز پور به عنوان بهترین سرپرست محمد تقی زاده بهترین مربی، حسین جعفر نیا فنی ترین بازیکن، قاسم سلیمانی بهترین داور و باشگاه پیشگامان بهترین تیم انتخاب شدند.

همچنین از گروه دو نیز هادی دریان به عنوان بهترین سرپرست، رسول فصیحی بهترین مربی، علی اکبر شاقلانی فنی ترین بازیکن، وحید حسین آبادی بهترین داور و باشگاه ملی پوشان البرز بهترین تیم انتخاب شدند.

مسابقات دو صحرانوردی استان البرز برگزار خواهد شد

مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی استان البرز در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

در این دوره از مسابقات دوندگان استان در رده های سنی نوجوانان و جوانان در تاریخ هشتم آذرماه در بخش آقایان و 9 آذرماه در بخش بانوان در ماهدشت به رقابت خواهند پرداخت.

این مسابقات به منظور استعدادیابی از میان علاقمندان به رشته دو ومیدانی برگزار می شود.