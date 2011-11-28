تبیین واقعه عاشورا نیاز امروزی بشر است

هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حماسه امام حسین (ع) در روز عاشورا است.

وی، نیاز جامعه امروز را تبیین حادثه عاشورا عنوان کرد و گفت: امام حسین (ع) نمونه انسان کامل بوده که باید ابعاد شخصیتی آن امام همام به نسل جوان شناسانده شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، حادثه عاشورا را هشداری نسبت به استحاله فرهنگی و سیاسی در یک جامعه اسلامی دانست و افزود: نباید اجازه داد که این استحاله در بین جامعه ارزش مدار رواج یابد.

وی در تبیین اهداف حماسه حسینی به نقش خواص و نخبگان جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: مهم ترین عامل سقوط مردم در سال 61 هجری خواص و نخبگان آن نسل بود که نتوانستند حق را از باطل تشخیص دهند.

ابراهیمی ادامه داد: اگر خواص جامعه بصیرت لازم را نداشته باشند نه تنها خود را به گمراهی خواهند کشاند بلکه جماعتی را با خود همراه کرده و به فلاکت می کشانند.

وی به رویارویی همیشگی جبهه حق و باطل اشاره کرد و گفت: تاریخ در حال تکرار شدن بوده و این مبارزه بین حق و باطل وجود دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران، محرم و عاشورا را دارای ظرفیت فرهنگی بسیار بالایی دانست و گفت: مهم ترین موضوعی که در این قالب می توان استخراج کرد بصیرت دینی و سیاسی است.

ابراهیمی با اشاره به رسالت بسیار بزرگ نسل جوان در حفظ نظام و انقلاب ابراز داشت: امروز دشمن با تمام توان و طرحها و نقشه های مختلف برای به انزوا کشاندن اسلام و انقلاب وارد میدان شده و به شدت در حال تلاش است.

وی با حساس شمردن شرایط منطقه و جهان اظهار داشت: بیداری اسلامی که از شمال آفریقا آغاز شده در حال گسترش در تمامی کشورهای غربی و اروپایی است.