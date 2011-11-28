2 هزار واحد مسکن مهر در لرستان به بهره برداری رسید

فرهاد خاکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سهم استان لرستان در سال 89 در زمینه ساخت مسکن روستایی بیش از 13 هزار و 800 واحد بوده است.

وی با بیان اینکه 100 درصد متقاضیان مسکن روستایی در لرستان به بانکها معرفی شده اند عنوان کرد: این در حالیست که از این میزان واحد معرفی شده به بانک بیش از 90 درصد آنها کار انعقاد قرارداد شان صورت گرفته است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان بیان داشت: از تعهد لرستان در زمینه ساخت مسکن روستایی در سال 89 بیش از شش هزار و 26 واحد به بهره برداری رسیده است.

خاکی پور یادآور شد: در سالجاری نیز ساخت بیش از هشت هزار و 138 واحد مسکن روستایی در لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از این میزان بیش از دو هزار و 382 متقاضی مسکن روستایی به بانکهای عامل استان معرفی شده اند گفت: از این تعداد نیز کار انعقاد قرار داد بیش از 815 واحد مسکن روستایی انجام گرفته شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان همچنین با اشاره به روند اجرای عملیات ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز بیان داشت: سهیمه لرستان در سالجاری در این زمینه 3 هزار و 175 واحد مسکن مهر است.

خاکی پور ادامه داد: تا کنون بیش از دو هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر به بهره برداری رسیده است.