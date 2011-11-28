به گزارش خبرگزاری مهر، شیما عوض پور دانشجوی رشته مهندسی صنایع پیام نور شیراز در جشنواره بین المللی اختراعات که در کشور کویت برگزار شد موفق به کسب جایزه ویژه کشور روسیه و همچنین مقام دوم جشنواره شد.

عوض پور دراین جشنواره در بخش مهندسی پزشکی و با ارائه دستگاه سیستم شستشوی گوش با بخارسرد شرکت کرد که علاوه برکسب مقام دوم جشنواره موفق به دریافت مدال طلای جایزه ویژه کشور روسیه نیز شد.

در چهارمین نمایشگاه اختراعات خاورمیانه که در روزهای 30 آبان تا سه آذرماه در کویت برگزار شد 212 مخترع از 36 کشور جهان شرکت داشتند که تیم اعزامی فدراسیون مخترعان جمهوری اسلامی ایران به کویت توانست 9 مدال این نمایشگاه را به خود اختصاص دهد.

شیما عوض پور درخصوص کاربرد دستگاه اختراعی خود با عنوان جدیدترین سیستم شستشوی گوش به روش بخار سرد در جهان اظهارداشت: با توجه به اینکه شستشوی گوش به طور معمول با پمپ آب و ساکشن انجام می شود وبرای بیمار دردناک است وفرد مجبور است از یک هفته قبل از قطره گلیسرینه جهت نرم کردن واکس استفاده کند.

وی ادامه داد: با طراحی این دستگاه دیگر نیازی به قطره نبوده ودردناک نیز نیست زیرا به روش بخار سرد ومایع تجزیه کننده واکس بوده که در کمتر از 15دقیقه گوش را کاملاَ تمیز کرده و نیازی به صرف وقت و هزینه برای بیمار نیست.

از دیگر اختراعات این دانشجو می توان به سیستم اندازه گیری وزن نوزاد در انکوباتور نوزاد برای اولین در ایران و نمونه اصلاح شده در جهان و طراحی و ساخت دستگاه بلوکه کردن پارافین جهت تهیه اسلاید بافت شناسی پاتولوژی اشاره کرد.

از جمله افتخارات نامبرده می توان به کسب مدال طلای مسابقات اختراعات روسیه، مدال نقره مسابقات اختراعات کویت، مدال طلای مسابقات اختراعات آسیا، مدال نقره از مسابقات اختراعات کره جنوبی، مدال نقره و جایزه ویژه از کشور مولداوی در مسابقات اختراعات، دیپلم افتخار در نمایشگاه اختراعات بروکسل بلژیک، نفر اول کشور در جشنواره ملی ایده های برتر دانشگاه های پیام نور در همدان، احراز عنوان طرح برگزیده "در جشنواره ما می توانیم "دانشگاه شریف تهران، پژوهشگر برتر در هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه مالک اشتر تهران، مخترع برتر کشور در دومین جشنواره جهادگران علم و فناوری در دانشگاه امیرکبیر تهران، اختراع برتر در جشنواره ملی نواوری و شکوفایی، کسب مقام اول استان در جشنواره خوارزمی و بانوی برتر استان در روز ملی دختران اشاره کرد.