بسیج یک فرهنگ و تفکر است که لباس و جنسیت خاصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهان و جمعی از بسیجیان پایگاههای بسیج بخش فشافویه در شهرستان ری، به مناسبت هفته بسیج در آخرین روز این هفته، عصر دوشنبه در محل بخشداری فشافویه تجلیل شدند.

کریم رئوف در این مراسم گفت: فرهنگ بسیجی برگرفته از فرهنگ عظیم عاشوراست که در آن، عزت و آزادگی موج می‌زند؛ بسیج برگرفته از معارف اسلامی و نامی بسیار زیبا برای انسانهایی است که دل در گرو اسلام، ولایت و تشیع دارند.

درخشش جمهوری اسلامی ایران مرهون تفکر بسیجی است

وی ادامه داد: درخشش جمهوری اسلامی ایران در صحنه های مختلف علمی و فناوری و دستیابی به قله های پیشرفت و توسعه، مرهون تفکر بسیجی است که فعالیت خود را فقط به دوران جنگ محدود نکرده است.

بخشدار فشافویه تأکید کرد: نهال بسیج در طول 32 سال عمر با برکت نظام اسلامی ایران به یک شجره طیبه تبدیل شده که ایمان، استواری، اخلاق اسلامی، ایثار و پاکی نفس، گوشه ای از ویژگیهای آن است.

وی ادامه داد: بسیج ضامن تداوم و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ این ارگان مردمی به عنوان بزرگترین مکتب پایداری، استقامت و ایثارگری، نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ خودباوری جامعه داشته است.

در این مراسم، حجت الاسلام رحیم نهاوندی امام جمعه این بخش، کریم رئوف بخشدار، سید کاظم میری آشتیانی شهردار و حسین حیدری فرمانده حوزه بسیج شیخ کلینی فشافویه حضور داشتند و از بسیجیان و فرماندهان 10 پایگاه بسیج بخش فشافویه تجلیل به عمل آمد.

شرکت کنندگان در این مراسم، پس از پایان مراسم با حضور در منزل شهیدان ابوالفضل و جواد قمی و حسین و مهدی قره چه با خانواده های معظم این شهیدان، دیدار کردند.