جهاد دانشگاهی قزوین آماده برگزاری جلسات کرسی آزاد اندیشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فائزی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه جدی گرفتهشدن موضوع کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها اظهارداشت: جهاد دانشگاهی در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی با دانشگاهها همکاری خواهد کرد و با توجه به دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تایید شورای عالی انقلاب
فرهنگی این موضوع میبایست به صورت تدوین شده، در دانشگاهها دنبال شود که درصورت عدم ابلاغ این دستورالعمل نیز، اجرای کرسیهای آزاداندیشی تکالیف اداری و اولویتهای دانشگاهها محسوب شده و پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی آمادگی کامل دارد و با تعامل کامل و هماهنگی حداکثری با دانشگاهها، برگزاری این موضوع را با جدیت دنبال میکند.
فائزی با اشاره به اینکه برخی دانشگاهها جداگانه و با بهره گیری از آیین نامه ابلاغی وزارت علوم نسبت به تدیون آیین نامه داخلی برگزاری کرسیهای آزاداندیشی اقدام کرده اند گفت: جهاد دانشگاهی نیز آیین نامهای برای اجرای سریع، مشخص و کیفی کرسیها تدوین و مصوب کرده است و در کنار آن تلاش می کند کرسیهای آزاداندیشی را با محوریت
آیین نامه همان دانشگاه و تعامل کامل با مسئولان و روسای دانشگاههای استان اجرا کند.
وی یادآورشد: ای نهاد با تیمی تخصصی از فرهیختگان و اساتید دانشگاههای استان می تواند کلیه مراحل اجرا، داوری، نظرسنجی و برگزاری این کرسیها را متقبل شود و آمادگی دارد بطور ماهانه 10 کرسی آزاداندیشی را در دانشگاههای استان برگزار کند.
این مسئول بیان کرد: عزم جهاد دانشگاهی در اجرایی شدن فضای نقد عالمانه و گفتگوی علمی در دانشگاههای استان جدی است و در راستای تسهیل امور و اجرای کرسیهای آزاداندیشی، مسئولیت هرگونه تبعات احتمالی فرهنگی و اجتماعی برگزاری کرسیها را در هر دانشگاهی که خود مجری آن باشد به طور کامل خواهد پذیرفت.
فائزی از رایزنی با دانشگاههای بینالمللی امام خمینی (ره)، آزاد اسلامی قزوین، علوم پزشکی، پیام نور و چند دانشگاه غیرانتفاعی استان خبر داد و گفت: تاکنون دانشگاه پیام نور آمادگی خود را برای برگزاری دو کرسی آزاداندیشی در دانشگاههای استان در نیمه دوم آذرماه اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: کرسی آزاداندیشی محل مناظره، تریبون آزاد و صحنه تخریب جناحهای مختلف سیاسی نیست بلکه بستری علمی و آکادمیک است که هر طیف یا گروهی میتواند حرفها، ایدهها و نظرات خود را بیان کند و از آن با حریت و آزادگی دفاع کند.
وی افزود: کرسیهای آزاداندیشی جلساتی منطقی و مبتنی بر اندیشه است و تمامی بحثها در آن کاملا عالمانه و کارشناسانه دنبال میشود و کسی حق خروج از چارچوب علمی و استدلال را ندارد.
این مسئول با اشاره به اینکه ایده برگزاری کرسیهای آزاداندیشی از دهه 70 توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است گفت: این موضوع متاسفانه در کشور مورد غفلت واقع شده ولی به فرموده رهبر معظم انقلاب برگزاری این کرسیها آینده روشنی را برای دانشگاهها و جامعه رقم خواهد زد.
