اخبار کوتاه از ورزش فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کونگ فو توآ استان با شرکت بیش از 200 نفر طی روزهای 17 و 18 آبان ماه به میزبانی شهرستان زرین دشت برگزار می شود.

چهار کماندار فارس به اردوی تیم ملی دعوت شدند

چهار کماندار فارس به اردوی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات سنگاپور دعوت شدند.

رامین عطاریان، سارا تبیان، زهره ده بزرگی و سارا بنیانی کمانداران استان فارس هستند که برای حضور در اردوی تیم ملی انتخاب شده اند.

نجمه آبتین و زهرا دهقان از فارس نیز در اردوی تیم ملی ریکرو بانوان حضور دارند.

ورزشکار شیرازی در کنار دیگر اعضا تیم ملی تنیس روی میز به اردو دعوت شد

در آستانه رقابتهای بین المللی تنیس روی میز فجر کاپ تهران، از ملی پوشان برای حضور در اردوی آماده سازی دعوت به عمل آمد که نام محمدعلی روئین تن اسم تنیس روی میز استان نیز در بین دعوت شدگان دیده می شود.

رقابتهای فجر کاپ تهران در سه بخش تیمی، انفرادی و دونفره برگزار می شود و مدیر و مربیان تیمهای ملی بزرگسالان مردان تا پایان این هفته مشخص خواهند.

اعزام یک پیشکسوت برای آموزش مربیان کشتی فارس

علی اکبر حیدری قهرمان المپیک و پیش کسوت ارزنده کشتی از سوی فدراسیون برای بررسی فنی و آموزش مربیان کشتی استان به شیراز اعزام شده است.

بر همین اساس کارگاه آموزشی فنون کشتی آزاد برای تمام مربیان استان طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری با حضور این قهرمان برگزار می شود و پس از آن در بخش استعدادیابی مسابقه ای بین تیمهای فارس و هرمزگان برگزار می شود.

همچنین کارگاه آموزشی مذکور با حضور شهرستانهای پاسارگاد،ارسنجان، خرمبید،آباده به میزبانی مرودشت نیز برگزار می شود.

کلاسبندی جانبازان و معلولین فارس برای هدایت به رشته های مورد علاقه شان

در راستای عملیاتی کردن طرح استعدادیابی در ورزش جانبازان و معلولان فارس و هدایت آنها به سمت رشته های مورد علاقه بیش از 70 نفر از جانبازان و معلولین فارس با همکاری فدراسیون کلاسبندی شدند.