به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری یک برصفر تیمش مقابل سایپامهر کرج در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با بیان این مطلب افزود: همیشه بازی در مقابل تیم‌های ناشناخته بسیار سخت است. در ابتدای بازی بازیکنان ما حریف را دستکم گرفته و فکر می کردند که از پیش برنده هستند و همین مسئله باعث شد تا در نیمه اول بسیار بد بازی کنیم.

وی در ادامه افزود: در نیمه دوم و با صحبت‌هایی که با بازیکنان انجام دادیم رفته رفته کنترل بازی را در اختیار گرفتیم و موقعیت‌های زیادی را خلق کردیم که متاسفانه با بدشناسی تبدیل به گل نشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به اینکه در دنیای فوتبال همیشه تیم‌های ضعیف گریبان تیم‌های قوی را می گیرند، گفت: در فوتبال امروزی و در مسابقات حذفی همیشه تیم‌های ضعیف‌تر شگفتی ساز شده و باعث حذف تیم‌های بزرگ می شوند. به نظر من سایپامهر کرج نیز با شکست تیم فوتبال راه آهن نشان داده بود که در این کار تبحر خاصی دارد اما خوشبختانه مقابل استقلال راه به جایی نبرد.

پرویز مظلومی در خصوص برخورد جاسم کرار با مجتبی جباری در اواخر بازی که موجبات اعتراض تماشاگران را نیز فراهم آورد، گفت: با کرار به شدت برخورد خواهیم کرد و دیگر اجازه نخواهیم داد چنین رفتاری در زمین به وجود بیاید.

وی خاطرنشان کرد: قبل از بازی کاشته‌زن‌ها و پنالتی‌زن‌های ما مشخص می شوند اما با توجه به اینکه فریدون زندی از زمین خارج شده بود این مسئله به وجود آمد که قطعا با این قضیه برخورد خواهیم کرد.

پرویز مظلومی در پایان و در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه باز هم به پرسپولیس رسیدید و چه برنامه‌ای برای دیدار با این تیم دارید، گفت: ما برای هر دیدار برنامه‌ای خاص داریم و با احترامی که برای تیم پرسپولیس قائلیم باید دیدار مقابل این تیم را با پیروزی پشت سر بگذاریم و به دور بعد صعود کنیم.

مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور با صعود تیم استقلال به جمع هشت تیم برتر مسابقات و وداع تیم سختکوش و شایسته سایپامهر کرج با این رقابت‌ها پیگیری شد.