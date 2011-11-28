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۷ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۶

چین :

غرب به تمامیت ارضی پاکستان احترام بگذارد

غرب به تمامیت ارضی پاکستان احترام بگذارد

دولت چین با ابراز تاسف از کشته شدن 24 نظامی پاکستانی در حمله ناتو بر لزوم انجام تحقیقات دقیق در مورد چگونگی وقوع این حادثه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، وزارت امور خارجه چین با ارسال پیامی کشته و زخمی شدن دهها نظامی ارتش پاکستان در حمله هوایی ناتو را به اسلام آباد تسلیت گفت.

بر این اساس پکن با تکان دهنده خواندن این حادثه بر لزوم حفظ استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت پاکستان و نیز انجام تحقیقات ویژه در مورد چگونگی وقوع آن تاکید کرد.
 
در همین حال ژنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان ادعای آمریکاییها مبنی بر آغاز شلیک به سوی بالگردهای ناتو از سوی نظامیان پاکستانی را رد کرد. وی با بیان اینکه این ادعا کذب بوده و بهانه ای بیش نیست اظهار داشت اگر اینطور بوده، چه تلفات و خساراتی دیده است؟
 
در حمله روز شنبه پنجم آذر بالگردهای ناتو به منطقه مرزی پاکستان 24 نظامی این کشور کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند. گفتنی است این حمله خونین ترین حمله نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) از این نوع طی 10 سال گذشته به شمار می رود.
کد مطلب 1472164

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