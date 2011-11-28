اعتبار فرهنگی اردبیل 120 درصد رشد یافت/ ایجاد موج فرهنگی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دستباز عصر دوشنبه در افتتاح نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل اظهار داشت: از اول انقلاب اسلامی تا سال 84 اعتبارات امور اجتماعی و فرهنگی استان 660 میلیارد ریال بود که در طول پنج سال به 145 میلیارد تومان افزایش یافت که 120 درصد رشد داشت.

به گفته وی علاوه بر اعتبارات تعداد نشر کتاب استان در سال 85 فقط 21 جلد بوده که امسال به 145 جلد افزایش یافته است که این میزان 59 درصد رشد نشان می دهد.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون ریال به بخش توسعه امر کتاب و کتابخوانی استان در نیم سال اول سال جاری افزود: در سال گذشته این رقم سه میلیارد و 500 میلیون ریال بود.

وی به اهمیت کتاب در ادوار مختلف اشاره کرد و با بیان اینکه همه تمدنها با کتاب آغاز و بالنده می شوند و تجربیات خود را نیز در همین کتاب می آورند، یادآور شد: به دلیل اینکه معجزه دین اسلام کتاب بوده است و آن الگوی تمام عیار بشر شناخته می شود دین اسلام بیشترین بهره را از کتاب برده است.

دستباز برگزاری نمایشگاه کتاب در اردبیل را ایجاد یک موج فرهنگی در اردبیل دانست و تصریح کرد: باید شهروندان تا می توانند از این موج فرهنگی استفاده کنند.

وی تکریم نویسندگان، پدید آورندگان و خوانندگان کتاب را از فواید ایجاد این نمایشگاه دانست و ابراز داشت: ایجاد زمینه ای برای فروش کتب ناشران و حمایت مالی از آنها موج اقتصادی در این نمایشگاه ایجاد می کند.

این مسئول ترویج کتابخوانی و آشنا شدن با تازه ترین کتابهای منتشره را مهمترین هدف برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل برشمرد و عنوان کرد: ترویج فرهنگ کتابخوانی ابزار مهمی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و زمینه ای برای افزایش بلوغ فکری جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه باید کتاب را وارد زندگی مردم کرد در دسترس قرار دادن منابع مفید، جامع و ارزشمند را از جمله راههای تحقق این امر دانست.

هشتمین نمایشگاه کتاب از هفتم تا سیزدهم آذر ماه از ساعت 10 صبح تا 20 شب با 40 درصد تخفیف برای بازدید علاقه مندان دایر است.