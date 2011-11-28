پل محور جوستان در استان البرز تعریض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره راه طالقان در این خصوص گفت: پل محور جوستان توسط راهداران استان البرز تعریض و به بهره برداری رسید.

احسان باقری فر ادامه داد: این عملیات دو ماه به طول انجامید و با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

سرپرست راه و ترابری طالقان یادآور شد: با توجه به تردد قابل توجهی که در این محور انجام می شود، بلافاصله تعریض در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول اضافه کرد: به دنبال این امر، موفق شدیم این پروژه را در کوتاهترین زمان ممکن به بهره برداری برسانیم که این امر بسیار مطلوب است.

فرماندار طالقان از اداره راه تقدیر کرد

در جلسه کمیته بحران که در فرمانداری طالقان برگزار شد، از عملکرد مناسب اداره راه طالقان تقدیر شده است.

فرماندار از اداره راه و ترابری شهرستان طالقان به منظور آمادگی و سرعت عمل در بازگشایی راه ها و رفع انسداد راه ناشی از سیلاب و بارندگیهای شهریور ماه و عملکرد مناسب در مقابله با بارش برف در روزهای اخیر تشکر و قدردانی به عمل آورد.

در این جلسه مقرر شد همه ادارات جهت مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه خصوصا در فصل سرما از نهایت آمادگی لازم برخوردار باشند.