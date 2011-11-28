استاندار مازندران راهیابی تکواندو کار مازنی به المپیک را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران در پیامی به سوسن حاجی پور، راهیابی وی به مسابقات المپیک به عنوان نخستین بانوی مازندرانی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: کسب مقام نخست مسابقات گزینشی تکواندوی المپیک 2012 بوسیله شما و راهیابی به آوردگاه قهرمانان نام آور و جهانی این رشته، به عنوان نخستین بانوی مازندرانی راه یافته به میدان ورزشی المپیک، موجب مسرت و مباهات شد.

وی در این پبام تصریح کرده است: این موفقیت و دستاورد غرور آفرین ورزشی را به شما، خانواده و مربیان، هیئت تکواندو و جامعه ورزشی مازندران تبریک و از خداوند تداوم این پیروزی و سربلندی را در دیگر میدانهای جهانی و فتح سکوی قهرمانی المپیک برایتان مسئلت دارم.

تکواندوکار وزن 67 - کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران با برتری مقابل حریفی از قزاقستان سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن را به دست آورد.



در ادامه رقابتهای تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آسیا که در بانکوک تایلند جریان دارد، سوسن حاجی‌پور در وزن 67- کیلوگرم بانوان دومین مبارزه را نیز به سود خود خاتمه داد تا ضمن راهیابی به دیدار پایانی رقابت‌ها سهمیه حضور در المپیک را کسب کرد.

وی که در دور نخست سماکارما از بوتان را در راند دوم 12 بر صفر شکست داده بود، در دور دوم به دیدار گل‌نفیس خام بیتوا از قزاقستان که رنکینگ 17 جهان را در اختیار دارد، رفت و با نتیجه 16 بر 4 حریف خود را شکست داد.

بعد از سارا خوش جمال فکری، سوسن حاجی‌پور دومین بانوی تکواندکار ایرانی است که موفق می شود سهمیه المپیک را کسب کند.