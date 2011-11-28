انتخابات سراسری فلسطین چهارم می برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، به گفته ابومازن با برگزاری این انتخابات که روز چهارم ماه می 2012 برگزار خواهد شد بخشهای فلسطینی نشین به هم می پیوندند.

این در حالی است که موضعگیری جنبش فتح در مقابل پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 فلسطین سبب بروز اختلافات در بین گروههای فلسطینی و کنترل نوار غزه توسط حماس شد.

ابومازن پس از دیدار امروز دوشنبه خود با "هاینتس فیشر" رئیس جمهوری اتریش در وین همچنین از تشکیل دولتی یکپارچه متشکل از نمایندگان هر دو گروه فلسطینی به منظور زمینه سازی برای انتخابات پیش رو خبر داد.

فیشر نیز با بیان اینکه اتریش قصد دارد در تعیین سرنوشت فلسطین نقش ایفا کند، گفت این کشور سفیر ویژه ای را مسئول انجام "ماموریت فلسطین" می کند. وی از اقدام اتریش در حمایت از پیوستن فلسطین به یونسکو دفاع کرد و یادآور شد: گمان نمی کنم عضویت فلسطین در یک سازمان بین المللی بد باشد، هر چند در اتحادیه اروپا نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد.

رئیس تشکیلات خودگردان بار دیگر بر لزوم یافتن راهی مسالمت آمیز برای آنچه صلح خاورمیانه خواند، به شرط توقف شهرک سازی صهیونیستها و ملاک قرار گرفتن مرزهای سال 1967 تاکید کرد، با این حال ابومازن به خواسته های مهم ملت فلسطین از جمله حق بازگشت آوارگان و تشکیل کشور مستقل به پایتختی بیت المقدس توجهی نکرد.