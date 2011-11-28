انتقاد شدید جباری از مظلومی و کرار/ نه مربی داریم و نه برنامه!

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری در مورد اتفاقات پایانی دیدار استقلال با سایپامهر کرج و درگیریاش با جاسم کرار گفت: من میخواستم ضربه ایستگاهی را بزنم و کرار آمد و خواست ضربه را بزند زیرا زاویهای نبود که کرار بتواند دروازه را باز کند اما این بازیکن گفت پارسال از این ناحیه به استقلال گل زده است و من هم به او گفتم برود.
وی اضافه کرد: در رختکن هم می خواستم با این بازیکن برخورد کنم اما به احترام بچهها که گفتند کرار در ایران غریب است و از کشور دیگری آمده، کاری با وی نداشتم. البته قسم خوردم اگر این بازیکن یک دقیقه دیگر در استقلال بماند، در این تیم نمانم، این حرفهایی که می زنم کاملا جدی است.
هافبک تیم استقلال با بیان اینکه اگر صحبت نمیکند دلیلش آن نیست که چیزی را نمیداند، خاطرنشان کرد: وقتی سرمربی تیم در تمرین روی نیمکت حضور دارد و یک قدم هم به داخل زمین نمیگذارد و در نهایت برخوردی با بازیکنی چون کرار نمیشود، این اتفاق در داخل زمین رخ میدهد. متاسفم از اینکه یک بازیکن عراقی به ایران میآید و برای ما تصمیم میگیرد. این اتفاق نتیجه سهل انگاری کادرفنی است که برخوردی با این بازیکن نکرده است.
بازیکن ملی پوش استقلال در مورد کاهش سهمیه فوتبال ایران هم تاکید کرد: به نظر من اشتباه، دادن نمره زیاد به ایران بوده است. شما ببینید که چه چیز فوتبال ما درست است که بخواهیم چهار سهیمه را بگیریم و متولیان برای حل مشکلات چه اقدامی انجام میدهند؟!
وی همچنین تاکید کرد: موقعی که برنامه نداشته باشیم، وضعیت به همین شکل است، تا زمانی که سرمربی بایستد و حرفی نتواند بزند، این اتفاقات میافتد. متاسفانه ما هر روز در 2 ساعت تمرین برنامهای نداریم. اول فصل نیز همینگونه بودیم، نه تاکتیکی داشتیم و نه برنامهای و اگر گل میزدیم به خاطر خلاقیت بازیکنان بود.
جباری با بیان اینکه تیم استقلال برابر سایپامهر کرج عملکرد خوبی نداشت زیرا چون برنامهای نداشت، اضافه کرد: در این ماهها با این وضعیت مواجه بودیم و هیچ کس نیست مشکلات را درست کند. هنوز پاداش برد برابر پرسپولیس را نگرفتهایم اما ما بازیکنان با هم هستیم و به همین دلیل سکوت کردهام تا تیم به نتایجش ادامه دهد. در این مدت هم به خاطر خلاقیت بازیکنان نتیجه گرفتیم زیرا مربی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه عمرش در استقلال تلف میشود، اظهار داشت: برای یک برد باید کلی نخوابیم و استرس بکشیم اما هیچ کس به فکر نیست. سرمربی ما در تمرین میایستد و به ساعت نگاه میکند، هیچ اتفاقی هم برای ما رخ نمیدهد. این مسائل باعث میشود امروز مجبور شویم 120 دقیقه برابر تیم سایپا مهر کرج جان بکنیم تا بتوانیم برنده شویم.
هافبک استقلال با اشاره به اینکه بازیکنان ایران با استعداد هستند و خیلی زود آنچه آموزش میبینند را یاد میگیرند، تصریح کرد: کیروش و مربیان تیم ملی در اردوهای این تیم با ما کار میکنند و پس از صعود به مرحله بعد هم میگویند باید تصمیم جمعی بگیریم اما در استقلال هیچ اتفاقی نمیافتد.
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