گمرک اصلاندوز و تازه کند پارس آباد بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وکیل سپه شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی این شهرستان اظهار داشت: پیگیری و گشایش گمرک تازه کند و اصلاندوز از مصوبات مهم سفرهای اول و دوم هیئت دولت در این شهرستان است.

وی با بیان اینکه در دور سوم و چهارم سفرهیئت دولت به استان بر اجرایی شدن این مصوبه ها تاکید شده است، افزود: در این خصوص مکاتبات و مذاکراتی با مسئولان کشور آذربایجان انجام شده که نتایج مطلوبی داشته است.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس اضافه کرد کرد: در صورت بازگشایی این دو گمرک که از خواسته های جدی مردم این منطقه است، شاهد تحول اساسی در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در منطقه خواهیم بود.

وی فعال شدن گمرکهای اصلاندوز و تازه کند را با توجه به اشتراکات تاریخی و مذهبی به نفع هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان دانست.

احداث اولین سالن ورزشی عشایری استان در پارس آباد

سپه همچنین از احداث اولین سالن ورزشی عشایری استان اردبیل در شهرستان پارس آباد خبر داد و یادآور شد: برای احداث این سالن مجوز لازم از وزارت ورزش و جوانان اخذ شده و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

وی عشایر مغان را افراد زحمتکش و تلاشگر جامعه عنوان کرد و ابراز داشت: تاکنون در بخش ورزش عشایری این استان حمایت های خوبی صورت نگرفته است.

این مسئول تصریح کرد: سرمایه گذاری در ورزش، کشف استعددها و پرورش آنها علاوه بر قهرمان پذروری و شاداب سازی جامعه، از ترویج بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی در منطقه جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه این شهرستان پتانسیل و ظرفیتهای بالایی در زمینه ورزش دارد، ابراز امیدواری کرد: برای تقویت هیئتهای ورزشی پارس آباد، برنامه های مطلوبی تدارک دیده شود.