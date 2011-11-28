سیف الاسلام نیاز به عمل جراحی دارد/اتهامات جدید علیه المحمودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، منابع وابسته به انقلابیون الزنتان اعلام کردند سیف الاسلام قذافی در سلامتی کامل به سر می برد.

منابع فوق ضمن تکذیب اخبار مربوط به پیشنهاد رشوه پسر قذافی به انقلابیون الزنتان افزودند: دین مبین اسلام به ما دستور داده است که با اسیران بهترین رفتار را داشته باشیم.

از سوی دیگر "آندریه مورا خوفسکی" پزشک اوکراینی که سیف الاسلام را معالجه کرده است، گفت : وی نیاز به عمل جراحی در انگشتان دست راستش دارد، زیرا بافتهای انگشتان وی به شدت آسیب دیده است.

وی افزود: امکان این عمل جراحی در الزنتان وجود دارد، اما انقلابیون نگرانند در صورتی که سیف الاسلام را به بیمارستان منتقل کنند افرادی وی را بکشند.

خبر دیگر از لیبی اینکه یکی از مقامات شورای انتقالی لیبی گفت : تصمیم دادگاه استیناف تونس برای تحویل "البغدادی المحمودی" نخست وزیر رژیم سرنگون شده قذافی بر اساس درخواست دوم ما صورت گرفته است.

این مقام مسئول رژیم جدید لیبی بیان کرد: درخواست جدید شامل اتهاماتی درباره نقش المحمودی در تجاوز به زنان در طی انقلاب لیبی و فساد مالی وی در دوره قذافی بوده است.

این در حالی است که "مبروک کرشید" وکیل البغدادی المحمودی گفـت : موکل من از بیم جانش و پس از تهدید لیبیایی های مقیم تونس دوست دارد که در زندان بماند.

از سوی دیگر فعالان زن لیبی با برپایی تظاهراتی در طرابلس به بی اعتنایی مقامات جدید این کشور به اوضاع زنان به ویژه آنانی که مورد هتک حرمت قرار گرفته اند اعتراض کردند.

این در حالی است که "عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر لیبی یکی از اولویتهای خود را موضوع هتک حرمت زنان دانسته بود.

شایان ذکر است که در طی جنگ لیبی تجاوز به عنوان حربه ای جنگی از سوی رژیم قذافی علیه انقلابیون اجرا می شد و برخی آمارهای غیر رسمی حکایت از هشت هزار هتک حرمت دارد.