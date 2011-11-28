به گزارش خبرنگارمهر، اعضای شورای شهر تهران صبح سه شنبه در جلسه علنی خود میزان پیشرفت پروژه احداث تونل صدر و نیایش را بررسی می کنند .



همچنین گزارش عملکرد فعالیت وبرنامه های حوزه سلامت توسط دکتر گلمکانی مدیرکل سلامت شهرداری تهران ارائه می شود.

برنامه های شهرداری تهران جهت جلوگیری از آب گرفتگی معابر شهر تهران در فصل زمستان از دیگر برنامه ها اعضای شورای شهر است.

در ادامه جلسه نیز گزارش فعالیت های شرکت آب و فاضلاب استان تهران و برنامه 5 ساله خدمات آب رسانی آن شرکت توسط مهندس مهدی پرورش ارائه می شود.

بررسی طرح پیشنهاد به دولت و مجلس جهت تامین بودجه مورد نیاز شرکت آب در سال 91 و لایحه متمم بودجه سال 90 شهرداری تهران در دستور کار چهارصد و بیست و سومین جلسه شورا قرار دارد.