یک سوم دانشجویان شاهد مازندران در دانشگاه آزاد ساری تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث نیاز آذری در جمع روسا و مدیران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ساری اظهار داشت: هم اکنون هزار و 69 دانشجو در این واحد دانشگاهی مشغول تحصیل بوده که از این تعداد دانشجو شش هزار و 124 نفر مرد و چهار هزار و 566 نفر زن بوده و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دارای بیش از ۱۰۰ رشته تایید شده در دوره های دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی است.

نیازآذری، وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر را تشریح کرد افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، 580 دانشجوی شاهد و ایثارگر مشغول تحصیل بوده که از این تعداد 152 نفر فرزند و همسر شهید، 43 نفر آزاده و فرزند و همسران آنان، 75 نفر جانباز 50 تا 70 درصد و همسر و فرزندان، 310 نفر جانباز 25 تا 49 درصد و همسر و فرزندان آنان هستند.

نیاز آذری افزود: از این تعداد دانشجو، پنج نفر در دوره دکترای پزشکی حرفه ای، سه نفر در دوره دکترای تخصصی،206 نفر در دوره کارشناسی ارشد، 356 نفر در دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و 10 نفر در دوره کاردانی مشغول تحصیل هستند.

وی بیان داشت: بر اساس آمار اعلام شده یک سوم دانشجویان ایثارگر و شاهد مرکز مازندران، در دانشگاه آزاد اسلامی ساری تحصیل می کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری افزود: توسعه و پیشرفت و آسایش امروز در سایه رشادت و جانفشانی شهدا و ایثار جانبازان و آزادگان محقق شده است.

وی تاکید کرد: فرزندان شهدا و ایثارگران باید در عرصه علم و دانش نخبه و سرآمد باشند و در این راستا تلاش بیشتری شود.