انتخابات باید اسلامی باشد/ تلاش برای حضور حداکثری و آگاهانه مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شامگاه دوشنبه در نشست اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات استان اظهار داشت: باید با رعایت قانون، تقوا و عدالت در تمامی زمینه ها و با نهایت بی طرفی حضور حداکثری مردم را در صحنه ها فراهم کنیم.

وی به برگزاری انتخابات پر شور اشاره کرد و افزود: دشمنان همواره تلاش کرده اند حضور مردم را در انتخابات کم رنگ سازد تا مدعی شوند که مردم از حکومت اسلامی ناراضی هستند، اما مردم با حضور آگاهانه و هوشیارانه در پای صندوقهای رأی دشمنان را مأیوس و دوستان انقلاب را خوشحال خواهند کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت این حضور اضافه کرد: دشمن به عظمت و تأثیر ولایت پذیری در جامعه اسلامی پی برده و قصد دارد با استفاده از فرصتهای پیش آمده بر علیه نظام اسلامی استفاده کند و باید در این خصوص آگاه و با بصیرت عمل کرد.

وی یادآور شد: علاوه بر این مردم باید افراد شایسته و متعهد و متخصص همچون آیت الله مدرس را به مجلس بفرستند تا در جهت رعایت حق و عدالت و حراست از حقوق ملت و حاکمیت خدا گامهای مؤثر و کارآمد برداشته شود.

صابری برگزاری بیش از 30 انتخابات در کشور طی دوران نظام اسلامی را نشانگر اهمیت مردم در تصمیم گیریها برشمرد و گفت: این موضوع کمتر در دنیا رخ می دهد که 60 روز بعد از انقلاب انتخاباتی برگزار شود، در صورتی که در ایران بیش از 98 درصد مردم آگاهانه و هوشیارانه در پای صندوقهای اخذ رأی حاضر و در انتخابات مشارکت کردند.

وی انتخابات را یک فرصت و اقتدار نظام و امتحان الهی دانست و ابراز داشت: با برنامه ریزی و مدیریت صحیح و اصولی انتخاباتی در خور شأن و منزلت استان با حضور حداکثری مردم و با بی طرفی کامل و رعایت مقررات و عدالت برگزار خواهیم کرد.

استاندار اردبیل در پایان به فلسفه و قیام عاشورای حسینی اشاره کرد و متذکر شد: بزرگترین فلسفه عاشورا، احیای ارزشهای دینی، خدمت بی ریا به مردم و جامعه اسلامی، توجه ویژه به محرومان و حفظ بیت المال است که باید سرلوحه کارها قرار گیرد.