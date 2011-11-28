تیم والیبال جوانان هاووش گنبد کاووس از سد شهرداری ارومیه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی شامگاه دوشنبه در قالب مسابقات مرحله اول لیگ باشگاههای جوانان کشور در سالن اترک طیار گنبد کاوس برگزار شد.

این بازی با نتیجه سه بر یک به نفع تیم والیبال جوانان هاووش گنبد کاووس پایان یافت.

تیم والیبال هاووش گنبد کاووس ستهای دوم، سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج 25 بر 17، 26 بر 24 و 25 بر 22 پیروز شد.

همچنین تیم شهرداری اورمیه ست اول را با نتیجه 25 بر 21 به پایان برد.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سالجاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.

به گزارش مهر، رقابتهای مرحله اول لیگ جوانان باشگاههای کشور در گروه ب نیز در اصفهان از بعد از ظهر شنبه آغاز می شود.